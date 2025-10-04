Risque très sévère d’incendie en Balagne et dans le Nebbiu : fermeture des massifs forestiers

À compter de ce samedi 4 octobre à 18 heures et jusqu’au dimanche 5 octobre à 18 heures, la circulation est interdite aux personnes et aux véhicules sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l’Agriate.

La population est appelée à une vigilance maximale. Les autorités rappellent l’interdiction stricte d’emploi du feu, de barbecue en forêt et de toute activité susceptible de provoquer un départ de flamme.

Le camping reste autorisé uniquement dans les espaces sécurisés et aménagés. Il est demandé de limiter les déplacements dans les zones boisées, de ne pas fumer en forêt ni à proximité et de ne pas jeter de mégots par les vitres de voiture.

L’ensemble des services de prévention et de lutte contre les incendies est mobilisé, avec le soutien de renforts nationaux. Toute personne témoin d’un départ de feu doit prévenir immédiatement les pompiers en appelant le 18 ou le 112.

Par ailleurs, les forces de sécurité mèneront des contrôles renforcés, pouvant aller jusqu’à l’ouverture et la fouille des coffres de véhicules, afin de prévenir tout comportement suspect.