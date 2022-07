Risque d'incendie : l’heure est à la mobilisation pour les réserves communales de Haute-Corse

Ces outils de préparation aux risques majeurs et d’assistance aux populations, souvent liés aux plans communaux de sauvegarde (PCS) sont issus de la Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Ils représentent 17% du dispositif de prépositionnement opérationnel qui sera déployé dans le cadre de l’ordre départemental d’opération des feux de forêt, document officiel qui sera signé le 11 juillet prochain à la préfecture de Haute-Corse.



Partie intégrante de l’interservices, les réserves communales du Cismonte sont représentées par une association agrée de sécurité civile conventionnée avec le SIS 2B, dénommée « B.S.P.M » dont le président constitue l’interface entre les communes et le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B). Bien que des disparités de niveau d’équipement existent selon les capacités budgétaires des communes, les bénévoles constituant ces outils, malgré les contraintes liées à la disponibilité, ont véritablement à cœur de préserver leur patrimoine dans le cadre d’un engagement citoyen actif et méritant.



Côté logistique, les réserves communales, devraient pouvoir mettre en œuvre 13 véhicules légers de surveillance et de première intervention ainsi que 9 camions porteurs d’eau, qui pour la plupart ont été cédés gracieusement par le SIS 2B au titre du soutien à la création et au maintien de ces outils dans les territoires exposés aux risques d’incendie. Comme cela est rappelé tous les ans, l’action de ces moyens sur les éclosions de feux doit être limitée dans l’attente des engins de lutte. La mission essentielle des RCSC étant de prévenir le passage à l’acte malveillant par une surveillance accrue des espaces sensibles au feu. Cependant, leur complémentarité est fondamentale pour la cohésion du maillage défensif.



Cette année et cela mérite d’être souligné, l’accent a été mis sur la formation et le recyclage des équipiers bénévoles notamment au secourisme et à la prévention des incendies de forêt. Ces derniers, notamment en Balagne et sur la Plaine Orientale, ont pu compter sur le soutien apprécié des formateurs et cadres de proximité du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse. Il convient en cette période d’accroissement exponentiel des risques, liés notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs, de marteler avec force que la lutte contre le feu est l’affaire de tous et que la prudence doit l’emporter sur les comportements irréfléchis et l’incivisme.