“Ricordi di Petru-Pà” de retour sur les réseaux sociaux pour valoriser les chanteurs corses

"Ricordi di Petru-Pà" revient en force sur les réseaux sociaux, porté par Petru-Paulu Gori, un passionné de musique déterminé à promouvoir les artistes insulaires. Lancée en 2016, cette initiative vise à mettre en lumière les chanteurs corses à travers des vidéos captivantes et authentiques. Après une pause temporaire, Petru-Paulu Gori est de retour avec une nouvelle vision et une totale indépendance financière, offrant ainsi une vitrine aux talents musicaux de l'île. “Depuis que je suis jeune, j’ai réussi à me créer un petit réseau de chanteurs qui s’est multiplié avec le temps et la création de “Ricordi di Petru-Pà”, puis avec les soirées que j’ai organisées un peu partout en Corse ainsi que quelques-unes sur le continent. Désormais, je sais exactement les endroits où il y a des groupes ou chanteurs qui se produisent sur l’île”, explique-t-il.



Lassé de devoir compter sur des événements organisés par des tiers pour être rémunéré, Gori a décidé de financer son projet lui-même grâce aux revenus générés par ses publications sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle approche lui offre une liberté totale dans ses créations et lui permet de partager sa passion pour la musique corse sans contraintes. "J'ai voulu revenir avec une énergie nouvelle et une vision claire de mon objectif : mettre en valeur notre patrimoine musical et culturel à travers des vidéos captivantes", déclare-t-il.



Les réactions positives des internautes et des artistes confirmant l'impact positif de ses vidéos, le jeune homme demeure persuadé que ce projet contribue à préserver et à promouvoir la richesse artistique de la Corse.



Soucieux d'attirer un public plus jeune, Petru-Paulu Gori a réinvesti les réseaux sociaux, avec une attention particulière à Tik Tok, où il a rencontré un succès immédiat. La plateforme lui permet de toucher une audience avide de découvrir les talents émergents de l'île.



Le trentenaire ne compte pas s'arrêter là. Il envisage de créer un site internet interactif doté d'une carte de la Corse, répertoriant ses vidéos par zone géographique. Cette carte permettra aux internautes de découvrir les artistes de leur région et de les soutenir. En parallèle, le jeune homme a pour projet de développer des produits dérivés liés à "Ricordi di Petru-Pà" et de se doter de matériel de meilleure qualité pour offrir une expérience immersive toujours plus captivante.