"Rhodanus" échoué à Cala Longa : sécuriser le site afin de préserver l'environnement marin

"Les évaluations de l’état du Rhodanus menées par l’équipe d’évaluation et d’intervention dépêchées sur zone et les plongeurs démineurs de la Marine nationale ont été analysées par les experts présents à la préfecture maritime de la Méditerranée" indique la préfecture dans un communiqué.

Leurs conclusions ont été présentées dimanche soir au Préfet maritime de la Méditerranée.

Les plongées montrent notamment que le Rhodanus est largement posé sur le fond sur son avant. En conséquence, le déséchouement ne peut être mené sans avoir préalablement allégé le navire" poursuit le communiqué de la Préfecture.





Mais, ajoute la préfecture maritime "compte tenu de la nature de la cargaison (bobines d'acier de plusieurs tonnes chacune), des moyens spécifiques doivent être identifiés et acheminés sur place dans des délais non connus pour l'heure. Pendant ce temps, la priorité est de sécuriser le site afin de préserver l'environnement marin.

Toutes ces opérations sont conduites en relation étroite avec l'armateur et ses assureurs. Enfin, les arrêtés pris plus tôt dans la journée sont toujours en vigueur.(1)"