Réveillon du 31 décembre : 180 gendarmes et policiers mobilisés en Haute-Corse

Dès 20 heures ce mercredi 30 décembre les forces de l’ordre étaient en place au rond-point du Palais de Justice de Bastia pour rappeler aux automobilistes les règles du couvre-feu en vigueur et verbaliser les contrevenants. Le dispositif mis en place a permis de contrôler l’ensemble des personnes qui circulaient ce soir en haut du boulevard Paoli. Pour faciliter les contrôles, le tunnel de Bastia avait été fermé et il en sera de même pour la soirée du 31 décembre.





150 gendarmes et 30 policiers mobilisés sur l’ensemble du département

Le but de l’opération était aussi de « faire passer le message que les forces de l’ordre sont et seront bien mobilisées en nombre sur l’ensemble de la Haute-Corse » a expliqué le préfet François Ravier présent ce soit coté de policiers.

Pour effectuer des contrôles fixes et mobiles tout au long de la nuit qui marquera le passage vers la nouvelle année 150 gendarmes et 30 policiers seront mobilisés pour contrôler les attestations de déplacement, le taux d’alcoolémie et de stupéfiants.





Un réveillon particulier

Contrairement aux années passées, aucun événement sur la voie publique et dans des établissements recevant du public n’est autorisé sous peine d’être verbalisé et de s’exposer à d’éventuelles poursuites judiciaires. Les autorités appellent également « à la plus grande prudence sur la route, pendant les heures autorisées de déplacement. La consommation d’alcool et de stupéfiants multiplient par 20 la possibilité de provoquer ou d’être victime d’un accident ».





Une situation sanitaire qui se dégrade

Pour le préfet de Haute-Corse « il n’est pas possible de relâcher la vigilance. Le nombre de cas positifs est deux fois plus important qu’hier ». L’heure est donc à la fermeté pour François Ravier qui souligne que « l’année a été assez difficile comme ça, inutile de rajouter des problèmes les deux derniers jours de 2020 ».