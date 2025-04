Revalorisation des aides, nouvelles règles chômage, voyages au Royaume-Uni : ce qui change au 1ᵉʳ avril 2025

Revalorisation des prestations sociales

Plusieurs aides versées par la Caisse d'allocations familiales (Caf) sont revalorisées de 1,7 % pour compenser l'inflation.Ainsi, le revenu de solidarité active (RSA) s'élève désormais à 646,52 € par mois pour une personne seule, contre 635,71 € précédemment. Un couple avec deux enfants percevra 1 357,68 €, en hausse par rapport aux 1 334,98 € antérieurs.

La prime d'activité bénéficie également de cette augmentation. Un allocataire célibataire sans enfant verra son allocation mensuelle passer de 622,63 € à 633,21 €.​

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est portée à 1 033,32 € mensuels pour une personne seule sans autres ressources, contre 1 016,05 € auparavant.​



Indemnités journalières en cas d'arrêt maladie

Le plafond de salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières est abaissé à 1,4 fois le Smic, contre 1,8 fois précédemment. Cette mesure entraîne une diminution des indemnités pour les salariés percevant les montants les plus élevés.​



Nouvelles règles d'indemnisation du chômage

Les modalités d'indemnisation évoluent également. Pour les seniors, l'âge requis pour bénéficier d'une durée d'indemnisation maximale de 22,5 mois est repoussé de 53 à 55 ans. De même, pour prétendre à une indemnisation de 27 mois, il faudra désormais avoir 57 ans, contre 55 ans auparavant. Pour les autres demandeurs d'emploi, la durée maximale d'indemnisation reste fixée à 18 mois.​ Par ailleurs, le calcul de l'allocation chômage est mensualisé sur une base de 30 jours, quel que soit le mois, uniformisant ainsi les versements.​



Élargissement du prêt à taux zéro (PTZ)

Le PTZ est étendu à l'ensemble du territoire pour l'achat de logements neufs. Ce dispositif, réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources, permet d'emprunter sans intérêts jusqu'à 30 % du montant d'une maison individuelle et jusqu'à 50 % pour un appartement. Par exemple, un jeune actif rémunéré au Smic pourra bénéficier d'un PTZ de 33 000 € pour l'achat d'une maison neuve de 110 000 €, réduisant sa mensualité de 80 € par rapport à un prêt classique sur 20 ans.​



Nouvelle autorisation de voyage pour le Royaume-Uni

À partir du 2 avril, les citoyens européens devront obtenir une Autorisation électronique de voyage (ETA) pour se rendre au Royaume-Uni, moyennant 12 €. Similaire à l'ESTA américain, cette mesure vise à renforcer la sécurité aux frontières britanniques. La demande peut être effectuée via l'application « UK ETA » ou sur le site officiel du gouvernement britannique.​