Retraites : les syndicats corses regrettent le "coup de grâce" donné à l'abrogation de l'âge de départ à 64 ans

"Si vous sortez l'article premier du débat, vous supprimez toute la substance du texte" observe Charles Casabianca, le secrétaire général de la CGT de Haute-Corse. Pour lui, ce nouveau repli du gouvernement pour que les députés ne puissent pas voter sur recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans est inadmissible. "On prive la représentation nationale d'une expression, mais à travers l'Assemblée nationale, c'est tout le peuple français qui est brimé, car on ne peut pas s'exprimer sur un projet sociétal important que sont les retraites. Ce gouvernement se comporte comme une petite dictature, parce qu'une minorité de gens à l'Assemblée nationale décide pour la majorité un projet qu'elle ne veut pas voir mis en place".



De leur côté, les députés du groupe LIOT à l'Assemblée nationale se sont insurgés contre cette méthode inédite, visant à "empêcher pour la première fois depuis 1958, l'examen d'un amendement rétablissant une disposition d'un texte initial". "Cela constitue une remise en cause de la pratique constante de la Constitution et du Règlement et une attaque inédite contre les droits du parlement", indique le groupe parlementaire dans son communiqué de presse.