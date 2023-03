Retraites : la CGT énergie coupe le courant à la mairie de Bastia et met à l'arrêt le barrage du Rizzanese

Les journées de mobilisation se suivent et les actions de la CGT énergie Corse se multiplient. Ce mardi 28 mars, à l'occasion, de la dixième journée de mobilisation nationale contre la reforme des retraites le syndicat à revendiqué la mise à l'arrêt du barrage du Rizzanese et la mise en "sobriété énergétique" de la Mairie de Bastia.L'opération de ce mardi s'inscrive aussi dans la lutte contre les projets de privatisation des services publics "les salariés de l'énergie ont retiré 50 MWh du réseau et coupent le courant de l'hôtel de Ville pas seulement pour protester contre le projet de réforme des retraites mais aussi pour lutter contre les projets de privatisation des services publics portés par certains élus locaux." explique le syndicat dans un communiqué envoyé à la presse.Les électriciens et gaziers rappellent aussi qu'ils ". D'autres actions sont sans doute à prévoir.