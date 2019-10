Retraite et transmission d’exploitation agricole : les bons conseils de la chambre d'agriculture de Haute-Corse

« Cette journée qui est la première de ce genre avait pour objectif de recevoir les agriculteurs de 60 ans et plus qui envisagent de cesser leur activité et éventuellement de transmettre leur exploitation » explique Marie-Dominique Linale, responsable du "point-accueil transmission 2B" à la chambre d’agriculture de la Haute-Corse et organisatrice de cette journée.



Par cette action la chambre d’agriculture souhaitait sensibiliser les agriculteurs à l’ensemble des problématiques qui vont se poser à eux lors de l’arrêt de leur activité. « Bien souvent la cession n’est pas préparée et est faite à l’instant T. Cette journée leur a permis de préparer et de mieux appréhender leur retraite et le futur des biens du fruits de leur travail » ajoute M.-D. Linale.



Plus de 500 agriculteurs issus de la tranche d’âge de 60 ans et plus avaient été conviés à cette journée dans les locaux de Cors’hôtel à Biguglia.

« L’idée était non seulement d’apporter des réponses à divers thèmes mais aussi de les faire réfléchir à l’ensemble des problématiques d’une retraite réussie ».

« Un départ à la retraite, et la transmission des biens, des savoir-faire sont souvent l’aboutissement du travail d’une vie et cette journée a été l’occasion d’offrir à ces agriculteurs l’opportunité de solliciter sur un seul site les institutions nécessaires à leur prises de décision ».

​Une journée qui a connu un beau succès au vu de la fréquentation des stands tout au long de la journée.

CNI était présent.