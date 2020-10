Retours des vacances et fêtes de la Toussaint : tous les vols de Air Corsica maintenus

"A la suite à la déclaration du Président de la République annonçant de nouvelles restrictions des déplacements en raison du contexte sanitaire, l’intégralité du programme de vols sera effectué sans modifications afin de permettre les retours des vacances scolaires et des cérémonies de la Toussaint.





Les liaisons aériennes de service public reliant Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Marseille, Nice et Paris-Orly, ainsi que les lignes régulières d’Air Corsica à destination de Lyon et de Toulouse fonctionneront donc normalement au cours des jours à venir.





Une nouvelle communication sera diffusée prochainement pour la suite du mois de novembre, une fois l’analyse de la situation effectuée conjointement entre l’Office des Transports de la Corse et les compagnies aériennes délégataires" souligne Air Corsica