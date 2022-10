Retour au stade Armand-Cesari pour les résidents de l'Ehpad de Furiani : que du bonheur

L’EHPAD Saint-André, situé à Furiani, organise depuis plus de 7 ans des sorties au Stade Armand-Cesari les soirs de match, ce joli projet porté par Sandrine, l’animatrice, et Pauline, la "kiné" de l'établissement a pour objectif d’amener les résidents au stade afin qu’ils continuent à encourager le SCB.

Le Covid avait mis un frein à ces sorties.

"Aujourd'hui après cette période ayant interrompu les liens avec l’extérieur, les résidents comme les professionnels sont heureux de pouvoir retourner au stade pour cette saison 2022 ! Cette initiative permet aux résidents, au-delà de l’EHPAD, de favoriser les liens sociaux, la communication et de vibrer au gré des émotions que procurent le sport et notamment le SCB pour nos fervents supporters" affirment celles qui ont mené à bien ce projet.



Coralie, la psychologue partage cette initiative avec "l’espoir de donner envie à d’autres EHPAD d’organiser des sorties dans les stades".

Soutenus par la direction, les résidents sont impatients d’y aller et reviennent avec des étoiles plein les yeux; comme lundi soir lors des 90 ans du stade Armand-Cesari où des échanges intergénérationnels ont eu lieu entre supporters et résidents de l’EHPAD.

"Nous remercions ce supporter qui a gentiment offert son écharpe et des fanions du SCB aux résidents, des souvenirs si précieux pour nos aînés" soulignent en chœur, Sandrine, Pauline et Coralie.





Cette initiative leur permet une parenthèse enchantée.

Ainsi, la définition du bonheur pour Mr T. se décrit par le fait d’être "au stade avec une bière et des frites. Pour Mr C. il n’avait pas "tenu un drapeau depuis si longtemps qu’il ne l’a pas lâché" de tout le match.

Ce projet procure donc beaucoup de bonheur pour l’ensemble des résidents de l’Ehpad Saint André qui peuvent ainsi échanger avec passion autour du SCB.

Une passion et un engouement pour le Sporting qui pourrait se prolonger au-delà de ces sorties au stade. "Pourquoi ne pas rêver en imaginant, un jour, un échange entre résidents et joueurs ?" interrogent Sandrine, Pauline et Coralie