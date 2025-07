Résultats du bac à Ajaccio : des cris de joie, des larmes et beaucoup de mentions

« Assez bien ! Très bien ! Très contente ! » Les exclamations fusent sur les marches du lycée Laetitia. Au moment de l’affichage des listes d’admis ce vendredi 4 juillet, les élèves se pressent pour vérifier les résultats du bac. En Corse, ils sont 2 702 à passer cette épreuve cette année, dans les filières générale, technologique et professionnelle. Les résultats ont été publiés à 13 heures, en ligne et dans les établissements. À Ajaccio, malgré la vigilance orange canicule, nombreux sont ceux qui ont choisi de vivre ce moment entourés de leurs camarades.



« On a trop travaillé pour ne pas avoir de mention », lance une jeune bachelière, la voix pleine de joie. Camille, elle, ne cache pas sa surprise : « Ce n’est pas mon genre, mais j’avais calculé : pour avoir "assez bien", il me fallait 10. Et là, j’ai eu "très bien" ! Je suis super contente, je ne pensais pas à ce point… » Elle partira à Nice pour une licence de spectacle vivant, mais d’abord, elle suit un stage de théâtre à l’Olmi Capella. « Je suis soulagée, je suis bien », souffle-t-elle.



Partout dans la cour du lycée, les embrassades s’enchaînent. Parfois, les larmes montent. Maroua, les mains tremblantes, laisse échapper un sourire discret : « Je suis contente. Je vais faire un BTS. » Non loin, les pancartes collées aux vitres témoignent d’un palmarès flatteur pour l’établissement : Maxime, mention très bien. Emma aussi, avec les félicitations du jury. Attilio, lui aussi distingué, rejoindra une prépa scientifique à Versailles à la rentrée, avec l’ambition d’intégrer une grande école.



Aurélie, mention très bien également, retient ses mots quelques instants : « C’était incroyable… Je suis soulagée. Je pars à Paris pour faire une licence de science politique. Maintenant, place aux vacances ! »