Restrictions des usages de l'eau : 6 infractions en Haute-Corse. La préfecture renforce les contrôles

Une décision motivée d’une part par l’urgence affichée par la préfecture quant à la surconsommation d’eau mais également par le taux d’infractions constatées sur la première phase de contrôles. “Tout le monde ne joue pas le jeu de l’effort collectif. Sur les six contrôles réalisés ce samedi 30 juillet dans des exploitations agricoles, toutes étaient en infraction”, fustige le préfet.



En ligne de mire, les fraudeurs qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Interdiction de laver les bateaux de plaisance, les voitures en dehors de stations autorisées et d’arroser les pelouses et autres espaces verts, respect des jours sans arrosage imposés aux agriculteurs en fonction de leur activité. La préfecture veut serrer la bride de tous les usagers. “Comme il est totalement déplacé d’arroser un rond-point aujourd’hui, laver son bateau pour enlever le sel est tout aussi irresponsable en plus d’être interdit”, lance le préfet de Haute-Corse.



En cas d’infraction, les contrevenants risquent jusqu’à 1 500 € d’amende pour un particulier et 7 500 € pour un professionnel.