Restos du cœur : en Haute Corse, la campagne d’hiver est lancée

La 37e campagne des Restos du coeur débute ce mardi 23 novembre et Souaf, 45 ans, sans emploi, revient cette année au centre d'accueil et de distribution de Bastia après quatre ans d'interruption durant lesquels cette mère célibataire a cumulé des petits boulots. "Puis le Covid et des problèmes de santé ont changé les choses" affirme la femme qui espère pouvoir récupérer chaque semaine de quoi manger pendant trois ou quatre jours. Comme elle, à cause de la crise, de nouveaux et nombreux bénéficiaires ont poussé les portes des sept antennes Restos du Coeur du département. "On constate une hausse du nombre de personnes dans le besoin." explique Jean Ambrosini, responsable approvisionnement de l'association en Haute-Corse. "e."En 2020-2021, 995 personnes ont pu être accueillies par les Restos en Haute-Corse, cette année, alors que la campagne vient de démarrer 1 347 personnes, soit 45% de plus, sont déjà inscrites sur les 6 centres de Bastia, Calvi, Corte, Moriani, Luri, Ghisonaccia et le centre mobile du Nebbiu mais ce chiffre pourrait augmenter dans les semaines à venir si on pane que pendant la campagne d'été qui vient de se terminer 133 793 repas ont été servi contre 73 450 l'année précédente.En plus d'avoir aggravé la situation des plus précaires, la crise sanitaire a fait évoluer le profil des bénéficiaires "de nombreux jeunes et les familles monoparentales sont très concernés par la crise actuelle, l'année dernière à Corte on a aidé plus de 70 étudiants par l'aide alimentaire." indique Jean Ambrosini qui précise qu'après les retraités c’est au tour de jeunes actifs, ou de nouveaux chômeurs, de ne plus s’en sortir sans aide alimentaire.

En Haute-Corse, de nombreuses entreprises et particuliers apportent leur aide à l’action solidaire menée par les enfants de Coluche. Seulement à Bastia ils sont 70 bénévoles à se mobiliser, chaque année, pour donner un coup de main mais Jean Ambrosini alerte : " les Restos ont du mal à trouver des bénévoles face à l’augmentation de la demande. Il y a un manque chronique de bras dans tout le département."

Tous les postes et toutes les antennes sont concernées . Sur le terrain bien sûr, pour assurer les livraisons, préparer les colis mais aussi dans l’encadrement.