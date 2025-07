Restonica Trail : Sébastien Giambernardi remporte le Giru di Tumbone

Retour sur la ligne de départ de ce Giru di Tumbone où le speaker, Benoît, demande au public et aux athlètes de faire quelques pas de danse sur « Free from desire ». La tension monte à quelques secondes du départ. Le compte à rebours est lancé et voilà que tous s’élancent en direction de Tralonca. Le public pousse ses favoris qui se détachent déjà après les premiers mètres, puisque le Suisse Lenzo Battaglini file comme une fusée reléguant ses principaux adversaires à deux minutes, pour le plus près, et 7 minutes pour le plus éloigné. L’année dernière, il a terminé huitième. Cette fois, il est déterminé à remporter la victoire sur ces 17 kilomètres. Heureusement, la chaleur est quelque peu tombée, la pluie a un peu rafraîchi l’atmosphère, même si le mercure affiche un beau 30°…