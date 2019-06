Restonica Trail 2019 : les parcours et les favoris

Ce sont, en tout, 5 épreuves qui sont proposées :



• l’Ultra-Trail® di Corsica (110km, 7200D+), départ le jeudi 4 juillet



• Le Restonica Trail (69 km, 4000D+), départ le samedi 6 juillet,



• Le Tavignanu Trail (33 km, 2500D+), départ le samedi 6 juillet,



• U Giru di Tumbonu (15km, 650D+), départ le vendredi 5 juillet,



• L’Andata (une marche de 9km organisée au profit d’Espoir Autisme Corse), le samedi 6

juillet.







ULTRA-TRAIL® DI CORSICA



Ce parcours de 110 km pour 7200m de dénivelé positif emprunte le mythique GR20 sur plus de 40km. Ne vous fiez pas à son format, son relief et sa technicité en font une des épreuves les plus redoutées des concurrents sur les circuits internationaux. Et quelle beauté !!!

Après le 10ème anniversaire et le passage au Monte Cintu, la course retrouve son tracé habituel par Bocca Crucette (2456m).



Lambert Santelli et Guillaume Beauxis sont incontestablement les deux grands favoris de cette édition, ne viennent-ils pas de finir 5ème et 6ème à Madère !



Chez les filles, Sophie Laversanne, l’habituée du Roc de la Lune courra pour la victoire. Cécile CLET, plus habituée aux longues distances courra, elle-aussi pour la victoire. Et elles auront fort à faire avec Marie-Noëlle Bourgeois, qui a remporté le grand Raid des Pyrénées, l’été dernier et qui enchaîne des victoires depuis le début de l’année sur des distances plus courtes, sans doute en vue de l’UTC.







RESTONICA TRAIL



Avec ses 69km pour 4000m de dénivelé positif, la course éponyme de l’évènement, amène les coureurs en amont de Corte, jusqu’aux sources du Tavignanu, au lac de Ninu, passe à Bocca alle porte (2250m) avant de dévaler vers le lac du Melu, dans la vallée de la Restonica et regagner Corte en passant par les estives cortenaises du plateau d’Alzu.



Emmanuelle Moracchini , qui allie performance et connaissance du terrain sera incontestablement la favorite, même si la distance est nouvelle pour elle. Elle devra se méfier de l’italienne du Team Vibram, Natalia Mastrota, mais aussi de Danielle Lucas de Caroux et de Sandrine Baris de Houdan. A moins que Sandra Tapiero qui connait aussi le terrain ne vienne jeter le trouble dans ces pronostics !



Chez les garçons, Guillaume Lenormand, le plus cortenais des trailers du continent, sera l’homme à battre. Ce que ne vont pas manquer d’essayer les Benjamin Clerice, Florian Marchini et autres Loïc Leonardi qui connaissent bien le parcours eux-aussi. Se joindront à la bagarre, Emmanuel Ripoche qui revient en forme après blessure et Elias Kadi, le Gapençais, Gilles Bonhomme, un de nos amis bretons du Team Berci ou Florent Maurin, l’autre compère du Team EDF.



TAVIGNANU TRAIL



Un long sprint de 33km pour 2500m de dénivelé positif, la vallée du Tavignanu, tantôt en crête, tantôt au fond des gorges, la chaleur du retour qui concerne moins les plus rapides qui arrivent avant la flambée du thermomètre, le passage dans les « stazzu » du plateau d’Alzu, l’arrivée vers la citadelle de Corte qui fête ses 600 ans et qui se fait désirer, semblant être là, mais il y a toujours un nouveau repli de la vallée, voilà ce qui attend nos valeureux concurrents.



Incontestablement, le team Scott avec Adrien Michaud, qui vient de gagner le marathon de la Maxi Race et Arnaud Bonnin, 2ème l’an dernier, sera aux commandes. Mais il faudra aussi compter avec la délégation belge : Nicola Bucci, vainqueur 2016 des 35km du Festival des Templiers, du Scott Xtrails d'Houffalize 2018 et Jérôme Remacle, 5ème au Cortina Trail Lavaredo. Et, qui sait si notre talentueux espoir local, Noël Giordano ne mettra pas tout le monde d’accord ! Et certains de nos autres coureurs corses de talent ne sont pas encore inscrits, hésitant entre la 33 et la 69km.



Côté filles, Alicia Orsini, brillante lauréate du Restonica Trail 2018, même si elle n’a pas eu le temps de s’entraîner, connaît toutes les pierres du Tavignanu et sera difficile à battre. C’est ce que vont essayer de faire Charlotte Klein, la marseillaise, sur le podium du Challenge des Trails de Provence 2018 et Ganna Darmograi, l’ukrainienne de Villeurbanne, habituée des podiums. Citons encore une belle triplette Corse avec Flavie Perrier, Magali Grazzini et Julie Marini auxquelles viendra s’adjoindre Aurore Jarlier, la plus Corse des auvergnates.



GIRU DI TUMBONE



La petite dernière des épreuves du Restonica Trail a été imaginée pour permettre aux plus jeunes (cadets et juniors) et aux moins aguerris de participer à la grande fête du Trail en Corse et de côtoyer des trailers plus expérimentés, voire renommés. Elle emprunte les chemins muletiers qui relient Corte et le Boziu, terrain d’entraînement des sportifs cortenais et fait le tour du Monte Tumbonu (1063m) en passant par les communes de Santa Lucia di Mercurio et Tralonca.



La représentante du Team Scott, Héloïse Feraud, partage la place de favorite avec Magali Ohlmann, la tenante du titre. Sur le podium, on pourrait retrouver Justine Huche du team Edf, ou la belge Olivia Debatty, ou une irlandaise Aislinn Kendall. Mais sont-elles coutumières de nos chemins muletiers plutôt escarpés ?



C’est encore le représentant du Team Scott, Alexandre Fine qui a la grosse côte : à 22 ans, champion de France Espoir de Trail, vainqueur, il y a un an à la Sky Race Montgenèvre, quand on vous disait qu’il y avait du beau monde sur cette course. A l’heure où l’on écrit ses lignes, on ne voit guère que Fabien Ruggeri de la Suarellaise pour venir lui disputer le bout de gras. Il faut dire, que sur cette course, les cadors locaux s’inscrivent en dernière minute.



INSCRIPTIONS :

Plus de 1500 coureurs sans parler des marcheurs. La participation étrangère reste toujours forte avec d’ores et déjà près de 150 concurrents de 23 nationalités différentes, avec toujours un contingent belge important et une légère montée de l’Amérique du Nord (Canada et USA).



InfosRestonicaTrail: http://www.restonicatrail.fr/