Réserve naturelle de Scandula : L’Assemblée de Corse rejette le projet de révision de l’Etat

Une gestion maîtrisée

La polémique surgit de la nouvelle mouture du règlement, initialement corédigée par la Collectivité de Corse et les services de l’Etat et qui est présentée au Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN). Cette instance d'expertise rend, en avril 2024, un avis d’opportunité concentré sur la protection du site menacé par la sur-fréquentation nautique : 11 000 bateaux dans la Réserve d’avril à octobre, soit une moyenne de 50 bateaux par jour, 159 000 visiteurs sur les bateaux de promenade, soit + 6 % en 12 ans. Le CNPN demande « la mise en place des Zones de protections renforcées (ZPR) sur les secteurs de 250 mètres délimités autour des nids de balbuzards, avec une interdiction totale de toutes activités pour une période allant du 15 février au 31 août ». Il rajoute une « clause balai » permettant au Préfet maritime de réglementer d’autres zones. Le but est de « mettre en quiétude l’ensemble des nids de balbuzards recensés dans le périmètre de la Réserve, qu’ils soient occupés ou non, sans possibilité de dérogation ». L’avis est repris par la Préfecture, qui amende le texte en conséquence, déclenchant une levée immédiate de boucliers des maires des communes concernées, des socioprofessionnels, de l’association des Bateliers de Scandula, des pêcheurs... L’OEC, pris entre le marteau écologique et l’enclume économique, leur emboîte le pas, dénonçant « une mise sous cloche ». Il pointe dans le texte amendé « plusieurs imprécisions » et « des erreurs manifestes d’interprétation », ainsi qu’une « contextualisation des enjeux environnementaux en contradiction avec la réalité du territoire ». Et plaide pour une approche différenciée qui concilie l’ensemble des usages. Un revirement de posture pour un Exécutif nationaliste, souvent critiqué pour ses positions trop protectionniste en matière de sites naturels, que Guy Armanet justifie par les progrès réalisés : « La gestion de la réserve de Scandula est maîtrisée depuis trois ans. On arrive à mettre en place des choses efficientes pour le cadre environnemental, la nature, les balbuzards et pour tous ceux qui fréquentent le secteur. Les pêcheurs ont évoqué le caractère dangereux de la passe de Gargalu, zone refuge permettant d’éviter de traverser, plus au large, notamment par forte houle. Il conviendra de les écouter ». Nonobstant, l’État engage, sur son texte remanié, l’enquête publique qui s’est achevée le 12 février dernier.



Une meilleure protection

A travers ce rapport, l’Exécutif propose d’amender le texte de l'Etat, notamment son article 4, source du litige, et formule des orientations : « actualiser et consolider le diagnostic portant sur l’écologie et la gestion des usages du site, inscrire des mesures réglementaires efficientes pour préserver les milieux et les espèces sans toutefois y porter préjudice, conditions de sécurité pour la navigation, maintien des usages durables à la fois pour le secteur économique local, les activités récréatives et les pêcheurs ». Pour Guy Armanet, la réserve de Scandula doit se doter « de licences professionnelles et plaisancières et de quotas qui n’existent pas dans le décret. Avec les socioprofessionnels, il y aurait 52 bateaux qui feraient des rotations dans le secteur. On aurait la main sur la grande plaisance et on éviterait ainsi la majorité des 60 000 bateaux qui rentrent dans la zone et qui font fi de toutes les règles ». Cela empêcherait « leur ancrage diurne et nocturne sur la totalité de la réserve et la navigation par des arrêtés garantissant adaptabilité et cohabitation ». Concernant les balbuzards, il entend même durcir les règles en vigueur : « Pourquoi devrions-nous surveiller dix nids dans la réserve de Scandula alors qu’il en existe près de 40 en Corse ? Nous voulons aller encore plus loin : inscrire un principe d’instauration de zones de quiétude pour les balbuzards pêcheurs en période de reproduction sans à priori et même au mois d’août, si les oisillons n’auraient pas pris leur envol ». Il demande des moyens complémentaires à l’Etat : « Avec deux ou trois bateaux au lieu d’un actuellement, on aurait la possibilité de surveiller davantage le secteur et d’être en permanence sur le plan d’eau ». Enfin, Guy Armanet propose de mettre en place « une politique largement plus ambitieuse que celle proposée par l’Etat » avec la création d’une réserve naturelle qui engloberait, dans ses 70 000 hectares, les 1000 ha de la réserve de Scandula avec des mesures de limitation de la fréquentation comme aux Lavezzi. Avant de reconnaître : « C’est la seule solution pour retrouver non seulement le label européen, mais aussi pour conserver l’inscription de Scandula au patrimoine mondial de l’Unesco ».