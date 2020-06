Réserve naturelle de Scandola : Les bateliers réagissent sur la perte du label européen « espace protégé »

En réaction au communiqué du député européen François Alfonsi, les bateliers de Scandola ont réagi avec un communiqué de presse :



Les bateliers de Scandola, se réjouissent que l’intervention du député européen ai permis de renouer les conditions du dialogue et ainsi que les instances de la convention de Berne acceptent de reconsidérer leur position sur le renouvellement du diplôme européen.

Mais on souhaite également, que cette heureuse décision ne serve pas, une fois de plus, de prétexte à faire ressurgir des théories hasardeuses qui consistent à laisser penser que les professionnels bateliers sont les responsables des dérangements dans l’écosystème fragile de la réserve.

Nous disons une fois de plus que :



En l’absence d’étude de fréquentation fiable et sincère et de rapport scientifique, personne ne peut affirmer :

- Que la réserve à atteint un stade de fréquentation qui pourrait la mettre en danger

- Que les bateliers sont responsables du dérangement et qu’il suffirait de les écarter pour que tout rentre dans l’ordre

Nous représentons une partie des activités nautiques à Scandola, nous ne sommes pas les seuls utilisateurs



Mais nous prétendons être les plus vertueux pour faire découvrir aux visiteurs Scandula, que nous considérons comme un musée où l’on « s’essuie les pieds avant d’entrer ». Cela se traduit ainsi :

• Une charte de bonne conduite (depuis 2014) basée sur le respect des règles et de la biodiversité marine

• Pas d’encrage ni baignade, car ce n’est pas nécessaire

• Une bonne connaissance du milieu et des éléments naturels qui permet une bonne pratique

• Des informations aux visiteurs de nature à informer et à sensibiliser

• Une recherche permanente de dialogue avec les gestionnaires afin d’éviter les nuisances éventuelles

• Des accords passés et mis en oeuvre, notamment sous les nids de Balbuzards en 2019 et 2020.

Nos activités génèrent de l’emploi régional et de la plus-value, notamment à travers la taxe Barnier dont 30% est reversée à la commune d’Osani et 70% au Parc Régional, gestionnaire du site.

« La politique du pire » serait pour nous :

De ne pas attendre les analyses des études qui sont en cours, dirigée par le Parc Régional et l’Office de l’environnement, avant de se prononcer publiquement et d’en tirer déjà les conclusions.

De considérer arbitrairement, que les bateliers sont le problème alors qu’ils apportent « de facto » des solutions.

Le défi qui s’ouvre à nous et de lier économie et écologie, seule solution pour garantir la santé de Scandula,

Chacun doit prendre sa part, nous avons pris la nôtre.