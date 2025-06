Réserve de Prunelli : Les collégiens du Stilettu sensibilisés à la préservation de la ressource en eau

Des vocations à susciter

La visite, menée par les agents de l’OEHC, a été un franc succès auprès des collégiens qui se sont avérés très curieux, très intéressés par ce qu’ils découvraient. « Les élèves peuvent voir comment l’ouvrage fonctionne, avoir des échanges avec les professionnels, les techniciens qui expliquent toutes les techniques, tout le cycle, le rôle des conduits, la manière dont ils travaillent, l’acheminement jusqu’à Ajaccio. On a vu, au fil des échanges, des élèves très intéressés. Cette visite va susciter peut-être quelques vocations, car certains élèves ont la passion, à la fois, de la nature et de la technique et il y a un peu de tout cela dans les métiers proposés par l’OEHC ». Les éco-délégués feront ensuite une restitution de cette visite au sein des classes, épaulés par leurs professeurs de SVT (Science de la vie et de la terre). « C’est une grande satisfaction d’être sur le terrain. C’est une chose de signer une convention, c’est une autre de la voir complètement réalisée, se mettre en œuvre, tout simplement de voir l’intérêt des enfants et aussi la fierté des professionnels qui sont contents d’expliquer ce qu’ils font et de faire connaître leur métier à ces jeunes », ajoute le recteur. Satisfaction également de la présidente de l'OEHC qui entend non seulement poursuivre ces actions, mais les intensifier : « Au sein de l’Office hydraulique, on va mettre en place à partir de septembre, un renforcement de la cellule « Education à l’eau » en transversalité avec l’Office de l’Environnement pour justement sensibiliser les acteurs de demain aux problèmes du réchauffement climatique qui vont être prégnants pour nous. Cette opération-là sera poursuivie et, si on peut, même renforcée ». Cette éducation à l’eau s’inscrit dans la politique de l’eau de la Collectivité de Corse axée notamment sur le changement des comportements et des usages et la promotion d’une gestion raisonnée de la ressource, « la prise de conscience que l’eau est un bien commun et que la ressource n’est pas inépuisable ».



N.M.