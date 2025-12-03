CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 ​« Salon Impresa 2025 » : une 11ᵉ édition ambitieuse pour propulser les entrepreneurs corses » 30/11/2025 Logement social en Corse : Core in Fronte attaque frontalement Erilia, Action Logement et l’État 30/11/2025 Sport et citoyenneté - Porto-Vecchio XV soucieux de l'environnement 30/11/2025

Réservé aux enfants - Le Père Noël a rouvert son secrétariat : les lutins vous attendent…


La rédaction le Dimanche 30 Novembre 2025 à 09:15

Dans son grand atelier de Libourne, là où brillent les guirlandes même le matin, le Père Noël a remonté ses manches rouges. Depuis le 19 novembre, les premières lettres ont glissé dans la neige… Et les 60 lutins ont repris leur mission préférée : lire les rêves, les dessins et les petits mots des enfants du monde entier. Cette année, un invité spécial est venu prêter sa plume au Père Noël : Nicolas Vanier, l’explorateur des paysages glacés. Comme il connaît la neige, les étoiles du Nord et les forêts profondes, il aidera le Père Noël à écrire les réponses.
Et toi ?
Tu peux lui écrire jusqu’au 20 décembre !
Ce service magique est réservé aux enfants, comme toujours.



Comment écrire au Père Noël ?
(les lutins ont mis ça dans un joli cadre pour toi !)
1. Par lettre
  • Écris ton message.
  • Mets-le dans une enveloppe.
  • Dessus, écris juste : « Père Noël ».
  • Au dos, note ton prénom et ton adresse, pour recevoir ta réponse !
2. Sur internet
➡️ Va sur : pere-noel.laposte.fr
➡️ Clique sur « Écrire au Père Noël »
➡️ Personnalise ta lettre… et envoie !

Ce que tu recevras
Une lettre du Père Noël
Une carte postale à colorier
Et parfois… une surprise des lutins

Et même en anglais !
Si tu écris en anglais, le Père Noël et ses lutins te répondront dans cette langue.

 
Un petit geste pour réchauffer un cœur
Avec l’association 1 Lettre 1 Sourire, le Père Noël te propose d’envoyer aussi un dessin ou un petit mot à une personne âgée qui se sent seule.
Les lutins se chargeront de porter ton sourire jusqu’aux maisons de retraite.
 
Les boîtes aux lettres magiques
Plus de 2 300 boîtes spéciales Père Noël ont été installées partout en France.
Elles brillent, elles scintillent, et elles n’attendent qu’une chose : ta lettre.
En Corse, tu peux en trouver à Aleria, Bastia, Ajaccio, Biguglia, Bonifacio, Corte, Ghisonaccia, Propriano, Sartène, Saint-Florent, Porto-Vecchio, Lucciana… et beaucoup d’autres villages.

En attendant Noël…
Sur pere-noel.laposte.fr, tu trouveras des recettes, des activités, des idées de bricolages et des histoires à partager en famille.
Et le Père Noël est aussi sur Instagram, Facebook et TikTok, où il poste des vidéos secrètes, des blagues de lutins et des jeux-concours.
 
Mais, chut : Si tu écoutes bien… on entend déjà les clochettes.
Alors, à toi de jouer : le Père Noël t’attend ! 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos