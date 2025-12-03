Réservé aux enfants - Le Père Noël a rouvert son secrétariat : les lutins vous attendent…

Comment écrire au Père Noël ?
(les lutins ont mis ça dans un joli cadre pour toi !)
1. Par lettre
➡️ Va sur : pere-noel.laposte.fr
➡️ Clique sur « Écrire au Père Noël »
➡️ Personnalise ta lettre… et envoie !
- Écris ton message.
- Mets-le dans une enveloppe.
- Dessus, écris juste : « Père Noël ».
- Au dos, note ton prénom et ton adresse, pour recevoir ta réponse !
Ce que tu recevras
Une lettre du Père Noël
Une carte postale à colorier
Et parfois… une surprise des lutins
Et même en anglais !
Si tu écris en anglais, le Père Noël et ses lutins te répondront dans cette langue.
Un petit geste pour réchauffer un cœur
Avec l’association 1 Lettre 1 Sourire, le Père Noël te propose d’envoyer aussi un dessin ou un petit mot à une personne âgée qui se sent seule.
Les lutins se chargeront de porter ton sourire jusqu’aux maisons de retraite.
Les boîtes aux lettres magiques
Plus de 2 300 boîtes spéciales Père Noël ont été installées partout en France.
Elles brillent, elles scintillent, et elles n’attendent qu’une chose : ta lettre.
En Corse, tu peux en trouver à Aleria, Bastia, Ajaccio, Biguglia, Bonifacio, Corte, Ghisonaccia, Propriano, Sartène, Saint-Florent, Porto-Vecchio, Lucciana… et beaucoup d’autres villages.
En attendant Noël…
Sur pere-noel.laposte.fr, tu trouveras des recettes, des activités, des idées de bricolages et des histoires à partager en famille.
Et le Père Noël est aussi sur Instagram, Facebook et TikTok, où il poste des vidéos secrètes, des blagues de lutins et des jeux-concours.
Mais, chut : Si tu écoutes bien… on entend déjà les clochettes.
Alors, à toi de jouer : le Père Noël t’attend !