Reprise du BTP : la Corse montre l'exemple

La vie doit reprendre. C’est le leitmotiv de chacune des visites du préfet de Corse depuis la fin du confinement. Celle du chantier de la future résidence « A Torra » ne fait pas exception. Stoppé pour cause de crise du Covid-19, il a été relancé en tant que « chantier test » avec l’objectif de mettre en œuvre un guide des bonnes pratiques à l’usage des professionnels du BTP.



Sur place, la reprise est encore progressive. Affichettes avec consignes de sécurité, marquages sur les tables, le chantier est totalement réorganisé. Une seule entreprise est autorisée par niveau. Le travail s’effectue avec des équipes restreintes, afin qu’il y ait le moins possible d’interactions et de promiscuité entre les ouvriers. 18 travailleurs s’affairent aujourd’hui sur le chantier, tous corps de métiers confondus, contre 45 avant la crise.



Evidemment, cela constitue une perte de temps considérable. « Il est facile d’arrêter un chantier, il est plus difficile de lui faire retrouver un rythme de croisière », déclare François Perrino, président de la Fédération du BTP en Corse-du Sud. Et qui dit perte de temps, dit perte d’argent. Mais pour l’entrepreneur « il est compliqué d’avancer des chiffres aujourd’hui ». Ce qui est certain, c’est que des retards seront sans doute à prévoir dans la livraison des chantiers.



Pour éviter que la situation n’empire, la solution est donc bien entendu la reprise des activités. « On a besoin tous collectivement de se remettre au travail » explique le préfet Franck Robine. Mais comment concilier efficacité économique et respect du protocole sanitaire ? C’est tout l’objet du travail mené sur ce chantier expérimental, ainsi que sur deux autres chantiers de l’île, et qui a donné lieu à l’élaboration d’un document à l’usage des professionnels. Fruit de la concertation entre les acteurs de la prévention et ceux du bâtiment, ce guide vise à aider les entreprises corses à mettre en application les préconisations sanitaires, de manière très concrète. Utile en cette période de crise sanitaire, mais pas seulement, le document devrait servir aussi à améliorer à l’avenir les conditions de travail sur les chantiers. Un deuxième volet devrait être signé avec la collectivité de Corse.



Un tel guide sera sans doute le bienvenu pour les professionnels insulaires, d’autant que la reprise dans le secteur est plus importante ici qu’ailleurs : « concernant le pourcentage de reprise des activités, au niveau national nous sommes aux alentours des 75%, en Corse 90% » note François Perrino. « La Corse se positionne de façon pilote sur la reprise du BTP », renchérit le préfet. Comment expliquer un tel dynamisme, salué par la ministre du Travail elle-même ? « La Corse s’est prise en main, elle savait cette reprise nécessaire. Le BTP représente une part importante de son PIB ».



Et de rappeler l’engagement de l’Etat en faveur de l’économie insulaire : « 1 milliard, c’est la somme que l’Etat a consenti en faveur de la Corse : 520 millions de prêts garantis par l’Etat, 200 millions pour le dispositif de chômage partiel, 25 millions pour le fonds de solidarité, 90 millions en report de charges ». Un effort « considérable mais normal » affirme Franck Robine.