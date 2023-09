Reprise de l'épidémie de Covid-19 en Corse : ce que disent les chiffres

Si la crise du Covid-19 est aujourd’hui derrière nous et la France n’est plus en état d’urgence sanitaire depuis plusieurs mois, le message des autorités sanitaires est à nouveau d’actualité : restez vigilant. La reprise de l'épidémie en effet est bien là. Déjà août dernier, Santé publique France constatait une croissance manifeste du nombre de cas et les chiffres de la semaine concernant la Corse dévoilent une situation épidémique en équilibre précaire. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés par le test RT-PCR est de 213 cas dans la semaine du du 6 au 13 septembre. Une légère baisse, note Santé Publique France, mais la vigilance est de mise, avec 85 cas en Corse-du-Sud et 119 cas en Haute-Corse.

Le taux d'incidence est également stable (58 nouveaux cas pour 100 000 habitants) avec 52 cas pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud et 64 cas pour 100 000 habitants en Haute-Corse.



Le nombre d'appels à SOS Médecins Ajaccio reste inchangé, représentant 10,6 % des consultations la semaine dernière, à peine plus que la précédente. Quant aux passages pour Covid-19 aux urgences, ils ont légèrement augmenté, passant de 1,8 % à 2,0 %. Les départements révèlent des disparités : 2,7 % en Corse-du-Sud et 1,3 % en Haute-Corse. La situation exige une réponse unifiée.



Reprise de la campagne de vaccination



Face à cette résurgence, les autorités de santé ont pris la décision d'avancer de quinze jours la campagne de vaccination contre le Covid-19, désormais prévue pour le 2 octobre au lieu du 17. "Les vaccins disponibles en Corse ont prouvé leur efficacité contre les variants et la prévention des formes graves du Covid-19. Ils sont notre rempart contre le virus" indique l'ARS Corse qui souligne que les Ehpad insulaires "méritent une mention spéciale, avec un taux de vaccination de 17 %, dépassant la moyenne nationale de 10 %. Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante pour répondre à la demande croissante observée en septembre."





Où se faire vacciner ?

"L'accès à la vaccination est facilité, avec les professionnels de santé de ville tels que les médecins généralistes et spécialistes, les pharmacies, les cabinets infirmiers, et les cabinets de sage-femme" indique l'ARS en rappelant qu'il est "tout à fait possible de recevoir les deux injections de la vaccination Covid-19 et de la grippe saisonnière lors d'un même rendez-vous. La campagne antigrippale débutera le 17 octobre."