Report de l'examen du plan de gestion des déchets de Corse : vives réactions de l'opposition territoriale

Le groupe Andà per Dumane prend acte et regrette le retrait in extremis du nouveau plan territorial de prévention et de gestion des déchets qui va engager la Corse pour les douze prochaines années.S’il est un sujet emblématique qui empoisonne la vie et le pouvoir d’achat de nos concitoyens depuis des décennies et qui s’est posé avec acuité au cours de ces dernières années, c’est bien celui du traitement des déchets.Notre groupe attendait donc avec intérêt les nouvelles préconisations du Conseil Exécutif en la matière, instruit de l’échec patent qui était le sien dans le choix calamiteux de la solution exclusive du tri.Ce rapport s’apparentait plus à une revue exhaustive de la situation, des évolutions de la législation européenne et des pistes potentielles à suivre qu’à une orientation claire avec des véritables choix politiques et courageux.Notre groupe se félicitait néanmoins du pragmatisme du Président de l’Office de l’Environnement qui osait rompre un tabou avec l’évocation de la valorisation thermique, dont nous demandons la réalisation d’une étude de faisabilité depuis des années et qui était systématiquement refusée avec un argumentaire où l’archaïsme le dispute au dogme.Aussi, nous avons pris connaissance avec surprise du communiqué alambiqué des groupes de la majorité demandant un nouveau report pour amender leur propre texte, alors même que ce document nous était parvenu dans les délais impartis et que la discussion en commission comme à l’Assemblé de Corse peut précisément permettre d’améliorer le texte.Mais on ne saurait être dupe du trouble voire de la fièvre qui se sont emparés de la majorité depuis la parution de ce rapport, l’ayant conduit à ne pas soutenir son propre plan en commission du développement économique.Depuis 1992 et l’apparition du bicéphalisme, ce n’était jamais arrivé et cet événement ubuesque est révélateur de l’état des relations et de la communication internes et des méthodes de travail.Il ne fait que souligner l’échec patent dans ce domaine emblématique, ou de reculade en renoncement, c’est le non-choix qui prévaut.Notre groupe estime pour sa part que le temps de l’inertie a assez duré. Le colossal surcoût environnemental et économique de la crise systémique des déchets, porté exclusivement par le contribuable Corse, justifie une sortie immédiate du dogme et de l’indécision.