Rentrée scolaire et inflation : les familles corses en quête d'économies

« Franchement, moi, sans cette aide, je ne sais comment je ferais pour acheter tout ça ! » soupire Sandra, une jeune maman célibataire de 32 ans, montrant sur son téléphone, la liste demandée par l’instituteur, pour son jeune garçon, qui rentre en 3e cycle d’école élémentaire.

Avec une aide de 398, 09 €, Sandra va toucher le montant maximum accordé pour un enfant de 9 ans : « Ce n’est pas tant le petit matériel écolier à proprement parler qui coûte cher, comme les cahiers, les stylos, ou les équerres, mais plutôt tout ce qui va autour comme les trousses ou les cartables, cela devient hors de prix » regrette la jeune maman.



Pourtant, les montants de l'ARS ont été revalorisés de 5,6 % par rapport à l'été précédent. Pour les enfants de 6 à 10 ans, l'aide s'élève ainsi à 398,09 euros, à 420,05 euros pour les 11-14 ans, et à 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Sur l'île, ce sont ainsi 11 974 familles (5 368 en Haute-Corse et 6 606 dans le Sud), représentant 16 829 enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans des établissements publics ou privés, qui vont bénéficier de cette allocation.



Une hausse constatée de 10 % du prix des fournitures scolaires



Mais, dans le même temps, les prix des feuilles, cahiers, équerres et compas ont fortement grimpé en un an, selon une étude de l'UFC-Que Choisir et la papeterie est particulièrement touchée. Selon cette étude, les prix des indispensables du cartable ont augmenté en moyenne de 10% entre juillet 2022 et juillet 2023, selon cette étude réalisée à partir de relevés sur 137 produits issus de marques nationales et de marques distributeurs. « Cette aide de la CAF devient indispensable, c’est une vraie bouffée d’oxygène, mais malheureusement, elle est loin de couvrir tous les de frais annexes de la rentrée comme les livres, les vêtements, ou l’équipement sportif », ajoute Sandra.



D’ailleurs, ce matin, dans les rayons des grandes enseignes ajacciennes, on était encore loin de la cohue malgré le versement de la prime. Comme l’explique Anthony, un responsable de rayon : « Entre l’inflation généralisée, les coûts de l’énergie et malgré les promotions affichées pour la papeterie, les parents vont, pour la plupart, attendre la fin du mois, et le dernier moment pour acheter les fournitures, les livres et autres cahiers scolaires ».



La hausse du prix du papier en cause



Avec des prix en hausse de près de 10% en moyenne, pas étonnant dès lors de voir les parents chercher des solutions pour réduire le coût de la rentrée comme Caroline, mère de famille d’une petite fille de 7 ans : « Quand on voit qu’un cartable confortable et de marque coûte presque 100 €, on se dit qu’il faut faire attention pour le reste. Moi, j’ai opté pour l’achat sur internet, il y a des sites web, qui proposent d’énormes réductions, si on commande en amont donc je m'y suis prise tôt. Par contre, pour faire travailler le local, j'irais prendre les livres scolaires dans les librairies du coin ».



Cette inflation est pour partie liée à l'évolution des cours des matières premières. En 2020 le prix du papier était fixé à 600 euros la tonne. Il est désormais à 1100 euros la tonne, avec un pic relevé à 1300 euros fin 2022. Il devrait désormais se stabiliser pour les mois à venir.



Selon une étude de la CSF (Confédération syndicale des familles), les parents devront dépenser entre 900 euros et 1 700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant.