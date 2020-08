Rentrée scolaire 2020 : port du masque obligatoire pour les adultes et les élèves dès la sixième

"Il est évident que tous les enfants de France doivent retrouver le chemin de l'école.", a déclaré le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer. A quelques jours de la rentrée scolaire 2020, ce dernier a précisé les mesures sanitaires qui seront en vigueur dès le 3 septembre prochain dans les établissements scolaires. "Le port du masque par les adultes ainsi les collégiens et les lycéens sera systématique et donc obligatoire dès la semaine prochaine." , a affirmé le ministre de l'Education Nationale. Ainsi, les enseignants en maternelle qui n'étaient pas obligés de porter le masque selon la note du 21 juillet dernier, devront donc obligatoirement le mettre.



Lavage des mains et désinfection des locaux



Le ministre a longuement insisté sur le lavage des mains considéré non comme "l'un des gestes les plus importants". En ce sens, du savon et du gel ont été mis à disposition des établissements scolaires. Des affichettes seront placées s et le corps éducatif mènera des actions pédagogiques sur l'hygiène des mains. Les locaux devront être régulièrement désinfectés.



Eviter le brassage de personnes



Pour éviter toute contamination, Jean-Michel Blanquer demande d'éviter les brassages. Ainsi, pour le passage à la cantine il demande "d'éviter des cohortes trop nombreuses" et d'être "espacés". Les recommandations pour les collectivités locales concernant la restauration scolaire "sont sur le site du gouvernement".



En cas de test positif dans un établissement scolaire ?



Si un cas de Coronavirus était suspecté ou confirmé dans un établissement, la personne contaminé serait isolée, les cas contacts confiés à l'ARS seraient dépistés rapidement. La fermeture partielle ou totale d'une classe, d'un établissement se fera en fonction de la situation sanitaire. Si une école, un collège ou un lycée n'accueillait plus d'élèves, la continuité pédagogique à distance sera assurée.