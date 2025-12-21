Cucina in festa - Un plat de fête à moins de 5 € avec le chef du restaurant Radiche à Bastia

La recette pas à pas

1. Rôtir le céleri



2. Découper le coquelet

3. Préparer le bouillon



4. Pocher la volaille et les légumes



5. Préparer la garniture



6. Garnir et luter

les morceaux de coquelet

les légumes pochés

une bonne louche de bouillon

7. Dernière cuisson

Commencer par le légume qui demande le plus de temps : le céleri boule. Les faire rôtir sur du gros sel, entier au four à, jusqu’à ce qu’il soit tendre mais encore suffisamment ferme pour servir de contenant.Découper les coquelets en conservant: ailes, cuisses, filets et carcasses.Rien ne se jette : les morceaux et les carcasses serviront pour le bouillon.Réaliser un bouillon au préalable avec des épluchures de légumes. Laisser mijoterà feu doux.Pour une version plus rapide, un bouillon cube de légumes peut également être utilisé.Plonger les morceaux de coquelet et les légumes taillés (poireau en tronçons d’environ 1 cm, carotte, navet) dans le bouillon frémissant.Laisser cuireRetirer ensuite les morceaux de volaille (cuisses, filets, ailes...), en laissant les légumes terminer leur cuisson dans le bouillon.Lever les filets de coquelet et les détailler en morceaux. Concasser grossièrement lesCreuser délicatement le céleri rôti, en veillant à ne pas percer la base. Tapisser l’intérieur avec un filet d’, puis ajouter les noisettes concassées.Remplir le céleri avec :Préparer la pâte à luter en mélangeant l’eau, la farine, le sel et le jaune d’œuf. Former un boudin et refermer le céleri avec cette pâte, afin deEnfourner le céleri luté à nouveau 12 minutes pour terminer la cuisson à chaleur douce.Le plat peut être servi directement dans son écrin de céleri, pour un, ou dressé à l’assiette.Bon appétit et bone feste !