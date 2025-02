Rendre les locaux accessibles à tous : un projet ambitieux pour le CIAS du Pays Ajaccien

Rendre ses locaux accessibles à tous : c’est l’objectif que se sont fixés les responsables du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien. Situés rue du Dr Del Pellegrino à Ajaccio, les locaux vont être entièrement réaménagés pour devenir un véritable laboratoire de l’inclusion. « Ce ne sera pas un simple réaménagement de locaux, mais plutôt un projet global, accompagné par un cabinet spécialisé. L’objectif est de faire du 100 % inclusif et d’être un laboratoire et une vitrine. On veut démontrer qu’il est possible d’ouvrir des locaux pour toutes les personnes en difficulté. Quelqu’un qui est déficient visuel doit pouvoir circuler partout. Ici, au CIAS, nous accueillons un public qui rencontre des difficultés diverses, et nous voulons montrer qu’il est possible de les recevoir de manière égale. Les supermarchés, les bars, les administrations peuvent également s’adapter pour rendre notre société plus humaine », explique David Frau, vice-président du CIAS.



Les futurs locaux prendront en compte tous les types d’accessibilité : physique, sensorielle, cognitive et socio-émotionnelle. « Il va y avoir énormément de changements pour répondre aux besoins de tous les publics : isolation phonique, éclairages adaptés, rampes, petites marches, et même le sens de la circulation pour faciliter les déplacements des personnes en mobilité réduite. L’idée est de devenir un laboratoire à petite échelle pour inspirer d’autres établissements publics ou privés à se lancer. On veut montrer qu’on peut y arriver sans forcément disposer de moyens exceptionnels », ajoute-t-il.



Début des travaux avant l’été 2025

Les travaux devraient débuter avant l’été 2025 pour une livraison en fin d’année. Le projet bénéficie d’un soutien financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse dans le cadre du Contrat Local de Santé, à hauteur de 100 000 euros. « C’est un projet qui a du sens. Il va permettre aux habitants du Pays Ajaccien de bénéficier de locaux totalement accessibles, non seulement pour les personnes en situation de handicap mais aussi celles en perte d’autonomie. Ce projet prouve que l’accessibilité généralisée ne coûte pas forcément très cher. Avec de petites actions, on peut faire de grands pas », souligne Philippe Mortel, directeur départemental de l’ARS.



La dynamique est déjà en marche sur le territoire ajaccien. Philippe Mortel rappelle les avancées en matière d’accessibilité : « Incontestablement, la CAPA joue le jeu. On le voit à travers les aménagements imposés par la loi : les trottoirs refaits pour les personnes à mobilité réduite, les plages inclusives comme celle du Trottel, ou encore l’accès au sport avec le club Tous Pour Chacun à Vignetta. Même la culture s’adapte, à l’image du musée Fesch, qui multiplie les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Nous sommes clairement sur une dynamique positive. »



Une vitrine de l’inclusion

Dès leur premier pas dans les nouveaux locaux, les usagers découvriront une signalétique inclusive utilisant des codes couleurs, tandis que des bornes adaptées PMR leur permettront d’accéder facilement à l’information. Une cuisine pédagogique inclusive, intergénérationnelle et accessible aux personnes à mobilité réduite sera également installée.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des 20 ans de la loi « handicap », un texte fondateur qui consacre le principe d’accessibilité pour tous. Le CIAS espère ainsi devenir un exemple à suivre, tout en facilitant la vie de ses usagers.