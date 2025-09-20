"Rendre l’ACA aux Ajacciens" : ambition de la nouvelle équipe dirigeante du club

Dans un communiqué publié ce samedi, l’AC Ajaccio est revenu sur les premières semaines de travail de sa nouvelle direction. Michaël Torre, élu président le 8 septembre, et son équipe, composée de socios et de socioprofessionnels, affirment s’être immédiatement « mis en ordre de marche pour restructurer l’association Athletic Club Ajaccien Football et plus globalement toutes les composantes du club, de l’administratif au sportif ».

Le club ne cache pas l’ampleur des difficultés. « La tâche est immense et les difficultés nombreuses, mais nos efforts se trouvent aujourd’hui récompensés grâce au travail de chacun dans son domaine de compétences, y compris des bénévoles, avec la volonté commune de sauver l’institution ACA », souligne le communiqué.

Parmi les dossiers en cours figurent le risque d’extension de passif de la SAS vers l’association, l’étalement de la dette, le litige Belaïli ou encore le déblocage des licences. « Nos avocats sont sur tous les fronts et des avancées significatives sont constatées dans tous les domaines. Même s’il est encore trop tôt pour affirmer que toutes les problématiques ont été résolues et que le chantier est encore grand, nous avançons ! », précise la direction.

Sur le plan sportif, toutes les catégories, « des seniors aux débutants », ont pu reprendre l’entraînement, notamment grâce au soutien « des clubs partenaires, de la Ville d’Ajaccio et du CSJC ». L’équipe première, entraînée par Anthony Lippini et inscrite en Régional 2, a retrouvé le chemin de l’entraînement le 11 septembre. « L’effectif va s’enrichir de nouveaux éléments dans les prochains jours et sera, nous l’espérons, compétitif », assure le club.

Les catégories débutants (U6-U9) et U14 ont été reconstituées, tandis que la plupart des autres ont également repris les séances. Seuls les U17 et U19 n’ont pas encore redémarré.

L’ACA annonce par ailleurs une conférence de presse début octobre, au cours de laquelle seront détaillés l’organigramme du club et les grandes lignes du projet à court et moyen terme. « Rendre l’ACA aux Ajacciens, redorer le blason du club est notre ambition et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir », conclut la direction.