Rencontre littéraire au musée de la Corse : "Transhumanisme, intelligence artificielle et homme augmenté"

Le roman des corps s’ouvre sur le massacre des 43 étudiants à Iguala, au Mexique, en septembre 2014. Le héros, Álvaro, jeune génie de l’informatique, en réchappe. Il fuit vers la Californie. Là, il tente de se faire embaucher pour ses compétences exceptionnelles à la Silicon Valley. Mais s’il intéresse Parker Hayes qui dirige « Le Cube » , une entreprise high-tech transhumaniste, c’est plutôt pour son corps aussi beau que résistant. Hayes a pour ambition d’annihiler la vieillesse, de faire reculer la mort. Il s’est entouré de scientifiques brillants dont Adèle, une jeune française, débauchée d’un laboratoire de Strasbourg, à la pointe de la recherche. Álvaro devient donc le cobaye de recherches et de manipulations des cellules souches.Ce livre de Pierre Ducrozet n’est pas de la science-fiction. Il est ancré dans la réalité de ce début du XXIe siècle dans lequel des savoirs nouveaux ont fait émerger une nouvelle conception de l’homme ; un homme amélioré, augmenté dont la nature laisse peu de place au hasard .Il mêle des personnages de fiction à des personnes bien réelles qui ont changé nos vies en créant Google, Facebook et les autres Gafam. L'auteur compose ici un livre à l’écriture innovante mais qui est passionnant et haletant comme un roman d’aventure. Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un mouvement aussi poétique que puissant.Pierre Ducrozet vient de publier, toujours chez Actes Sud, son sixième romanqui rencontre déjà un grand succès en librairie.Après la rencontre, il se livrera à une séance de dédicaces et pourra discuter avec les participants.Les ouvrages sont à la librairie Valentini à Corte , et son dernier opus, Variations de Paul (Actes sud ) est actuellement en bonne place dans toutes les bonnes librairies.