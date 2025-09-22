Remise des Prix Talents des Cités à Ajaccio : célébration de l'Entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires

La remise des prix Talents des Cités s'est tenue cette année à la maison de quartier des Cannes dans une ambiance chaleureuse et festive, célébrant l'esprit d'initiative et la créativité des entrepreneurs issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Organisé par BGE Corse, cet événement phare vise à valoriser les projets locaux, encourager la réussite et lutter contre l'auto-censure.





Les lauréats de cette édition ont été sélectionnés pour leur capacité à innover, à créer de l'emploi local et à stimuler l'inclusion sociale. Parmi eux, Yoann Partouche, fondateur de Japan World, a été particulièrement remarqué en remportant le « Prix Création ». Passionné de culture japonaise, il a su créer un espace dédié à la découverte de l'univers manga, des arts martiaux et de l'art culinaire nippon. Son entreprise, véritable pont entre cultures et générations, inspire de nombreux jeunes à croire en leurs rêves.





Autre exemple de réussite dans la catégorie « Jeune Pousse », M. Belhamar, qui a ouvert son propre salon de coiffure au cœur d'un QPV. Son parcours, marqué par des valeurs de solidarité et de transmission, démontre que l'entrepreneuriat peut être un puissant levier d'inclusion et de transformation sociale. Son salon est rapidement devenu un lieu de rencontre et d'échange, offrant des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes du quartier.



Depuis plus de 40 ans, le réseau BGE soutient l'entrepreneuriat partout en France, avec des valeurs fortes telles que l'égalité des chances et la valorisation des talents locaux. En Corse, BGE s'illustre par son ancrage territorial fort, notamment dans les QPV, où l'équipe locale œuvre quotidiennement pour offrir aux habitants les outils nécessaires à la réussite de leurs projets.





Le concours Talents des Cités, ouvert aux porteurs de projet et jeunes chefs d'entreprise issus des QPV, offre aux lauréats un appui financier, un accompagnement renforcé et une visibilité nationale. Au-delà de la récompense, cet événement crée un effet d'entraînement positif dans les quartiers, inspirant la jeunesse et démontrant que l'entrepreneuriat est accessible à tous.





La cérémonie a également été marquée par la présence de nombreux partenaires et de deux élus communautaires : Christophe Mondoloni, conseiller communautaire délégué au numérique et à la langue corse , et Charly Voglimacci, conseiller communautaire délégué à la politique de la ville. Leur soutien témoigne de l'importance accordée à l'entrepreneuriat comme moteur de développement économique et social.

En conclusion, la remise des prix Talents des Cités a une fois de plus montré que l'initiative entrepreneuriale est un moteur puissant de développement économique durable et d'inclusion sociale. En valorisant et en soutenant les porteurs de projet, notamment dans les quartiers populaires, BGE Corse et ses partenaires misent sur l'avenir, l'innovation et la solidarité.