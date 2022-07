Remise de diplômes pour trois promotions du Campus CCI Formation Corsica

Accompagnés de leurs amis et de leur famille, les étudiants étaient présents en nombre à Bastia pour ce moment de célébration. Jean-François Paoli, Président de la Commission Formation continue/initiale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse a tout d’abord pris la parole pour saluer la motivation et l’implication de l’ensemble des étudiants : “Il s’agit d’un événement singulier pour nos étudiants qui ont su offrir le meilleur d’eux-mêmes ! (...) Une soirée inédite à plus d’un titre, organisée pour la première fois en duplex sur les 2 campus.” En effet, ce discours était retransmis au Palais des Congrès d’Ajaccio, où les étudiants diplômés du campus ajaccien étaient également réunis.



Pascal Agostini, Directeur de l’Enseignement et de la Formation du Campus de Bastia, a ensuite pris la parole pour féliciter l’ensemble des diplômés, et rappeler que “la CCI, c’est plus de 30 ans de formation et la 1ère école de gestion et de commerce créée en Corse”.



Puis, les diplômés des différents cursus : vendeur conseiller commercial (accessible niveau BAC), BTS Gestion PME, Management Commercial Opérationnel et Management des Unités Commerciales, Bachelors Chef de projet web et Responsable de Développement Commercial, et Mastère Responsable d’Affaires secteur Alimentaire, étaient tour à tour appelés. Les équipes pédagogiques du Campus distribuaient leurs diplômes aux étudiants, ravis de recevoir officiellement leur certification, allant jsuqu’à Bac +5.



Isabelle Giudicelli, responsable des programmes de l'Enseignement Supérieur, remettait leur diplôme aux étudiants de Kedge Business School, le programme Grande Ecole de Commerce proposé sur le Campus de Bastia, accessible en post-bac. Enfin, les étudiants du diplôme PMG - Programme de Management Général - ont été également leur diplôme.



Au cours de la cérémonie, un nouvel outil digital, conçu pour tous les étudiants et anciens élèves du Campus, a été présenté. Nommé Datalumni, cette plateforme numérique permettra aux jeunes diplômés de compter sur un réseau de plusieurs milliers d’anciens élèves.



Le mot de la fin a été prononcé par François Ravier, préfet de Haute-Corse : “À toutes les personnes qui sont diplômées, vous êtes l’avenir de la Corse et votre joie, votre enthousiasme, fait plaisir.(...) Je vois qu’à travers la diversité des formations et des diplômes, il y a un maillage entre les formations et les niveaux, pour construire son parcours. (...) Et je félicite chaleureusement l’ensemble des diplômés !”



L’évènement s’est conclu par une réception dans le parc arboré du Campus de Bastia. La soirée était animée par le groupe Supplément Cheese, ainsi que le Casellu Foodtruck, deux activités créées par d’anciens élèves de Kedge Business School - anciennement nommé EGC - des campus de Bastia et de Marseille.



Une ambiance très festive, et un moment riche en émotions, afin d’honorer comme il se devait les jeunes diplômés !