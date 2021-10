Refus de l'aménagement de peine de Pierre Alessandri : "Une logique de vengeance et de conflit"

La demande de libération conditionnelle de Petru Alessandri vient d'être refusée.

Ces mots, nous les écrivons désormais plusieurs fois par an, parfois pour Petru, d'autres fois pour Alain.



Les Corses se sont tristement habitués depuis des années à voir cette phrase en en-tête d'un communiqué.

L'exil carcéral, la souffrance des familles, le non respect par la France de ses propres lois sont devenus des banalités auquel le peuple s'accoutume petit à petit.

Comme dans un mauvais film au scénario éculé nous pouvons déjà anticiper les réactions outrées des autonomistes au pouvoir qui promettront que cette injustice est celle de trop.

Qui annonceront à qui veut l'entendre qu'ils vont agir en conséquence, de l'hémicycle de l'assemblée de Corse aux travées de l'assemblée nationale française, ils feront retentir leurs voix indignées.

Puis, ils accueilleront chaleureusement et avec de grands sourires le prochain ministre en visite républicaine.



Et demain, Petru sera toujours incarcéré à des centaines de kilomètres de sa terre, des siens, et nous observerons probablement ce spectacle macabre se jouer à nouveau devant nos yeux.



Si nous voulons que les choses changent, pour Petru, pour l'ensemble des prisonniers politiques, nous devons impérativement nous organiser et lutter quotidiennement sur le terrain sans rien attendre des promesses de Paris ou de ses relais corsisants du cours Grandval.



Chjamemu u populu Corsu à tene si prontu à mubilizà si cum'è mai !

Arrizzemuci è riccusemu u regnu di l'inghjustizia !