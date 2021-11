Réfugiés syriens débarqués à Porto-Vecchio : un juge ordonne la libération

La famille syrienne, qui avait débarqué à Porto-Vecchio dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 octobre après la panne subie par le bateau qui devait les ramener sur le continent avait quitté la Corse vendredi dernier pour rejoindre une « zone d’attente » à Marseille. Présentés au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ce dimanche, les onze réfugiés ont été remis en liberté au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l'indiquent nos confrères de France 3 Via Stella . La famille est en effet composée de sept adultes, dont une femme enceinte et quatre jeunes enfants. Le parquet de Marseille avait dix heures pour faire appel.