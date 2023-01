Réforme des retraites : les syndicats de Corse-du-Sud appellent à une nouvelle journée de mobilisation

Le 19 janvier dernier, ils étaient 3000 à Ajaccio e à manifester contre la réforme des retraites. Fortes de ce succès, les sept organisations syndicales CFDT, CGT, CFE-CGC, FO, la FSU, le STC et l'Unsa de Corse-du-Sud se projettent vers une deuxième journée d'action, fixée au 31 janvier à laquelle participeront aussi les mouvements de jeunesse de l'ile.



Une mobilisation qui sera d'ampleur d’après Malcel Santini, secrétaire général de l’Union départementale de Force Ouvrière pour lequel il faut "continuer d'amplifier le mouvement contre cette reforme inacceptable et qui va à l’encontre des intérêts de la population " et "multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire dans les entreprises et services publics ", pour faire reculer le gouvernement. Ainsi dans le cadre de l'intersyndicale chaque syndicat pourrait envisagent différentes actions sur tout le territoire. Pour les organisations syndicales le message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois à l'âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D’autres solutions existent mais elles ont été malheureusement balayées d’un revers de la main.

Pour le 31 janvier, le rendez-vous est fixé à 14 h 30 à la gare d'Ajaccio.