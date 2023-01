Réforme des retraites : la grève des raffineries risque-elle de provoquer des pénuries de carburant en Corse ?

La journée nationale de grève annoncée ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites n'a pas démarré que la CGT a déjà appelle à la grève ce jeudi 26 et vendredi 27 janvier dans les raffineries et les centrales électriques. L'AFP recense ce jeudi matin chez TotalEnergies, entre 70% et 100 % de grévistes dans les différents dépôts. Dans ce contexte, les expéditions sont interrompues sur tous les sites. Faut-il, du coup, craindre de nouvelles pénuries de carburant à la pompe sur l'ile ?



Invité d’Apolline de Malherbe ce jeudi matin, le délégué CGT de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer, Lionel Arbiol, a exclu le risque de pénurie de carburants. "Il n’y a aucun blocage de la raffinerie, comme à l’automne dernier” a-t-il expliqué en précisant qu'un il n’y aura aucune sortie de carburant pendant 24 heures, "d’aujourd’hui 5h jusqu’à demain matin 5h". "Aujourd’hui quand le secteur pétrolier se met en grève sur 24 heures, il y a un impact mais il n’est pas le même que celui qu’il y avait à l’automne (2022)”, a détaillé le syndicaliste.



Si Lionel Arbiol ne ferme pas la porte à un durcissement de la contestation avec des mouvements qui pourraient s’enchaîner dans les jours à venir, “on reste pour le moment sur 24 heures” de grève du côté de la raffinerie Esso.