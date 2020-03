Réforme des retraites à Bastia : haro sur le gouvernement

« Ce soir on est là pour protester contre la décision du gouvernement d’appliquer le 49.3 » expliquait Christophe Bertin de FO. « Pour nous c’est un procédé antidémocratique même si cela est inscrit dans la constitution. Mais finalement on n’est pas surpris. C’est toute la ligne de conduite du gouvernement depuis le début : l’autoritarisme. Avec cette application du 49.3, le gouvernement va faire que la loi va être votée et peut-être appliquée. Mais nous on va continuer le combat, être dans la rue pour faire retirer cette loi. Aujourd’hui les Français sont révoltés par l’application de cet acte d’autorité. Oui on peut faire retirer la loi et c’est ce qu’on va faire. Il y aura une grande mobilisation le 31 mars prochain »





Discours pratiquement similaire du représentant de la CGT, Charles Casabianca : « On est là pour dire non à ce déni de démocratie. On ne comprend pas comment une majorité aussi large au parlement puisse utiliser le 49.3. Je reprendrai les propos du sénateur LR Bruno Retailleau pour dire qu’aujourd’hui notre système social est mis à mal avec les mesures que le gouvernement prend. On s’en prend à l’un des piliers du système social, la retraite. A court d’arguments, le gouvernement utilise le 49.3. Demain on ne sait pas vers quoi ils peuvent aller. On ne peut plus continuer à croire un gouvernement qui nous ment. Le combat va continuer et ça passe par une forte mobilisation. C’est le début d’une nouvelle conquête sociale et le peuple a beaucoup d’armes, notamment celle de la mobilisation et ça il faut l’utiliser ».





Sur place ce mardi soir, la CGT distribuait de petits cartons, une lettre à adresser aux parlementaires pour dire non au projet de réforme des retraites. Par ailleurs, si le 31 mars à l’appel d’une large intersyndicale (CGT/FO/STC/FSU) sera une grande journée de mobilisation, la CGT, dans le cadre des journées internationales des droits des femmes organise un rassemblement le dimanche 8 mars à partir de 10 heures place Saint Nicolas. « Nous souhaitons mettre en évidence ce jour là que les femmes seront les grandes perdantes de la réforme des retraites et faire signer des pétitions pour le retrait de la loi sur la retraite à points » soulignait cette militante cégétiste.