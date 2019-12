Réforme des retraites : Moins de monde mais toujours la même détermination à Bastia

Slogans et parodies de chansons ont égratigné durant plus 1h30 le président Macron et son gouvernement.



L’intersyndicale corse CGT/FO/FSU/STC/UNSA réclame l’abandon de la reforme des retraites mais aussi une revalorisation l’ITRC, Indemnité Trajet Région Corse…





En fin de matinée une délégation de l’intersyndicale a été reçue par le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse et lui a remis ses doléances afin qu’il les fasse remonter à Paris.



Retour en images, en déclarations et en chansons, sur cette nouvelle journée de mobilisation.