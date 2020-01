Réforme des retraites : Les enseignants déposent des livres devant l’inspection académique à Bastia

La peur de l’entourloupe

En bref, les enseignants craignent une entourloupe. D’autant que ce cadeau s’accompagne d’une contrepartie déjà en cours à travers la réforme du statut de professeur. « Petit à petit, on nous rajoute de plus en plus de missions. On passe notre temps à faire de l’administratif, à remplir des paperasses. Si on revalorise les salaires, mais on rajoute encore des missions sur la fiche de poste, il faut bien comprendre que tout ce travail supplémentaire met en péril notre fonction première qui est d’enseigner et d’éduquer », poursuit Anaïs Foucault. Sans compter la modification du statut des professeurs de lycées qui leur enlève de fait le statut à vie de fonctionnaire d’Etat. C’est dire si la mobilisation ne faiblit pas. Les jours de grève nationale et les assemblées générales s’enchainent avec des manifestations plus locales : « Dimanche dernier, par exemple, nous avons organisé un point d’information sur le marché de Bastia pour interpeller les élus et la population en distribuant des tracts. Nous participerons à la retraite aux flambeaux prévue de manière nationale, jeudi soir. Nous serons en grève nationale, vendredi. Nous multiplions aussi les assemblées générales pour nous mobiliser en concertation avec nos collègues des collèges et autres lycées de Bastia. L’action de dépôt de livres sera reconduite mercredi prochain », prévient la jeune professeur. Avant de conclure : « Notre mobilisation reste intacte. Nous ne lâcherons pas tant que nous n’aurons pas des réponses plus concrètes à nos inquiétudes ». Affaire à suivre…



N.M.