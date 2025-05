Redécouvrir les jeux corses d’autrefois : Albiana relance la « Dama Paesana »

Et si l’on rejouait comme autrefois ? C’est le pari lancé par les éditions Albiana avec la sortie du coffret Dama Paesana, une belle initiative destinée à faire revivre les jeux de stratégie populaires en Corse. Au total, huit jeux traditionnels réunis dans un même ensemble, accessibles à tous les âges. Certains de ces jeux trouvent des équivalents dans d’autres régions du monde : A Morra, par exemple, remonte à l’Égypte antique. Autrefois, il suffisait de quelques cailloux, de bouts de bois ou même de doigts pour improviser une partie. Jeux physiques, jeux d’esprit, jeux de réflexion et de stratégie… longtemps, ces pratiques ont rythmé les moments partagés entre enfants et adultes.



Face à l’omniprésence des jeux vidéo en solo, Albiana remet au goût du jour le plaisir simple de se retrouver autour d’une table pour jouer ensemble. Patience, logique, malice et esprit de compétition se retrouvent au cœur de cette proposition ludique, inspirée d’un fascicule publié en 1990 par l’ADECEC (Ghjocu è ghjoculi).



Le coffret comprend six grilles différentes permettant de jouer à huit jeux distincts : A Dama paesana, U Segnu di Salomone, L'Accampu, Nove Anticu, A Volpe è e Ghjalline, Lama di Très, Lama di Sei. Selon les règles et les variantes, ces jeux se rapprochent du jeu de dames, du morpion, de l’assaut ou encore du solitaire.



Accompagnée de 30 jetons, la boîte contient aussi un livret richement illustré intitulé Jouer en Corse, qui revient sur l’histoire du jeu en Corse à travers anecdotes, photos et témoignages. Un voyage dans le temps à partager, entre patrimoine et plaisir de jouer.