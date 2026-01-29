Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier

À la demande de la Direction interdépartementale de la police nationale, la Ville d’Ajaccio a pris un arrêté municipal afin de sécuriser le périmètre et de permettre le bon déroulement de cette procédure judiciaire. La circulation des véhicules sera interdite de 16 heures à minuit sur l’avenue Eugène Macchini, au niveau du rond-point du Lamparo, ainsi que sur le boulevard Pascal Rossini. Des itinéraires de déviation seront mis en place.





Le stationnement sera également proscrit dès 13 heures, et jusqu’à 23h59, sur une portion du boulevard Pascal Rossini, entre le rond-point bas de Ramaroni et celui du Lamparo. Les forces de l’ordre présentes pourront adapter le dispositif en fonction du déroulement des opérations.





Au-delà des contraintes de circulation, la mesure aura un impact direct sur les familles. Les écoles maternelle Sœur Alphonse, privée catholique Saint-Joseph et primaire Forcioli-Conti fermeront leurs portes à partir de 14 heures ce vendredi.





La municipalité appelle les usagers à anticiper leurs déplacements et à éviter le secteur durant l’intervention judiciaire, tout en respectant les consignes données sur place par les forces de l’ordre.