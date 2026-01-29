CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Municipales. Vannina Luzi-Chiarelli mènera la liste Femu a Corsica - Core in Fronte à Porto-Vecchio 29/01/2026 Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier 29/01/2026 La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement 29/01/2026 Neige : Circulation interdite aux véhicules articulés sur les principaux cols routiers 29/01/2026

Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier


La rédaction le Jeudi 29 Janvier 2026 à 10:55

Une reconstitution judiciaire est programmée ce vendredi 30 janvier 2026 au Lamparo, à Ajaccio, dans le cadre de l’affaire survenue le 23 décembre 2024, qui avait coûté la vie à une personne et fait six blessés. L’opération, menée sous l’autorité judiciaire, entraînera d’importantes restrictions de circulation et de stationnement dans le secteur concerné. Plusieurs établissements scolaires situés à proximité feront également l’objet d’une fermeture anticipée afin de garantir le bon déroulement de la reconstitution et la sécurité du public.



(Archives CNI)
(Archives CNI)
À la demande de la Direction interdépartementale de la police nationale, la Ville d’Ajaccio a pris un arrêté municipal afin de sécuriser le périmètre et de permettre le bon déroulement de cette procédure judiciaire. La circulation des véhicules sera interdite de 16 heures à minuit sur l’avenue Eugène Macchini, au niveau du rond-point du Lamparo, ainsi que sur le boulevard Pascal Rossini. Des itinéraires de déviation seront mis en place.


Le stationnement sera également proscrit dès 13 heures, et jusqu’à 23h59, sur une portion du boulevard Pascal Rossini, entre le rond-point bas de Ramaroni et celui du Lamparo. Les forces de l’ordre présentes pourront adapter le dispositif en fonction du déroulement des opérations.


Au-delà des contraintes de circulation, la mesure aura un impact direct sur les familles. Les écoles maternelle Sœur Alphonse, privée catholique Saint-Joseph et primaire Forcioli-Conti fermeront leurs portes à partir de 14 heures ce vendredi.


La municipalité appelle les usagers à anticiper leurs déplacements et à éviter le secteur durant l’intervention judiciaire, tout en respectant les consignes données sur place par les forces de l’ordre.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos