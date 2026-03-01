A màghjina - Palumbaghja : quandu i chjassi si facenu spechju
Scène inhabituelle sur les chemins menant à la plage de Palombaggia. Après les pluies récentes, l’eau a envahi une partie des accès, transformant les sentiers en miroirs naturels. Sous les pins parasols, le paysage se reflète dans l’eau calme, offrant une atmosphère presque irréelle. Une image insolite qui rappelle aussi que la nature sait parfois transformer une contrainte en moment de beauté, lorsque la lumière, les arbres et l’eau se répondent dans un jeu de reflets éphémère.
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