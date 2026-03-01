Rugby régional - La contre "perf" de Lucciana

Un week-end d'ovalie qui a débuté dès samedi soir au stade Claude Papi où Portivechju Rugby s'est imposé face à la formation des Pennes-Mirabeau-Cadeneaux sur le score de 27 à 24. Un succès important pour les Porto-Vecchiais qui mettent fin à une disette de plusieurs semaines. Aujourd'hui, le CRAB qui était à rude épreuve face au leader Salonais sur la pelouse de Lumiu a été battu 29 à 23 et se contente du bonus défensif tout en demeurant à la dernière place. Mais la contre-performance du jour revient à Lucciana qui jouait à Monteux .Les joueurs de David Pocq deuxièmes de la Poule affrontaient la lanterne rouge et ont été battus lourdement contre toute attente 49 à 26





En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio s'est imposé sur le terrain de Noves-Eyragues 15 à 14. alors que dans la Poule 2 Bastia XV en a fait de même face à Sophia-Antipolis à Volpaghju 24 à 8.





Du côté du championnat féminin à X, les Ponettes vainqueurs sur le terrain de Noves-Eyragues, dimanche dernier, disputaient un autre match de haut-niveau sur le terrain de Volpaghju face à la Vallée du Gapeau titulaire de la deuxième place Une rencontre qui prenait, également, un air de revanche car cette équipe de la Vallée du Gapeau a été la seule à faire mordre la poussière aux insulaires cette saison. Les Bastiaises se sont imposées 49 à 31. Un succès bonifié qui leur permet de faire un pas décisif vers le titre.





Enfin, dans le championnat des réserves insulaires, le CRAB a dominé le RCOARV 52 à 5 sur la pelouse de Lumiu.

Dans les jeunes catégories, la journée de samedi aura été très difficile pour les joueurs du Cismonte. En cadets R1, les Nordistes se sont inclinés 21 à 25 contre le Rassemblement Ouest Var. Dans cette même catégorie mais en R3, Cismonte a subi la loi de Marseille Rugby Méditerranée sur la marque sans appel de 50 à 0. Enfin les juniors du Cismonte n'ont pas tenu le choc contre le RC Hyères- Carqueiranne en concédant une très sévère défaite 99 à 0