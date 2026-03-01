Football Grand Sud - La SVARR en échec, le Sud victorieux

Dans cette rencontre au sommet de Régional 1 sur le terrain de Bastelicaccia, le leader du Valincu a été solide en s'octroyant le partage des points sur le score de 1 à 1. Les joueurs de Pierre Nironi conservent toujours le fauteuil de leader malgré le succès de Corte. De son côté le Sud FC a peiné sur la pelouse de Gaby Muzy face à la lanterne Eccica. Les Sudistes se sont imposés 3 buts à 2 dans les ultimes secondes de la rencontre. De son côté l'ASPV n'a pas joué sur le terrain de Bocognano. Le match a certes débuté mais les conditions de jeu ont contraint le directeur de jeu à interrompre le match après seulement 8 minutes de jeu.
En Régional 2, les Bonifaciens derniers pensionnaires du podium du championnat n’ont pas eu à s’employer pour empocher la victoire dans la mesure où l’équipe de Cargèse ne s’est pas déplacée dans l’extrême sud
A l'échelon inférieur en Régional 3, la réserve de l'ASPV se déplaçait au Gallia. Les joueurs de José Tafani se sont imposés face aux réservistes luccianais 3 buts à 0.
Enfin en R4, l'AS Rocca-Taravu, dans des conditions météos difficiles à Levie, a été tenue en échec 1 à 1.
En Régional 2, les Bonifaciens derniers pensionnaires du podium du championnat n’ont pas eu à s’employer pour empocher la victoire dans la mesure où l’équipe de Cargèse ne s’est pas déplacée dans l’extrême sud
A l'échelon inférieur en Régional 3, la réserve de l'ASPV se déplaçait au Gallia. Les joueurs de José Tafani se sont imposés face aux réservistes luccianais 3 buts à 0.
Enfin en R4, l'AS Rocca-Taravu, dans des conditions météos difficiles à Levie, a été tenue en échec 1 à 1.
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A màghjina - Palumbaghja : quandu i chjassi si facenu spechju
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U tempu in Corsica
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Municipales à Calvi : Ange Santini réélu avec 55,94 % des voix face à Jérôme Sévéon
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Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages