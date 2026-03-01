U tempu in Corsica

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A màghjina - Palumbaghja : quandu i chjassi si facenu spechju
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Municipales à Calvi : Ange Santini réélu avec 55,94 % des voix face à Jérôme Sévéon
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Municipales à L’Île-Rousse : Angèle Bastiani réélue dès le premier tour avec 57,38 % des voix
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Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages
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Municipales à Corte : Xavier Poli réélu avec 68,33% des suffrages
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