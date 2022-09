Reconstitution d'un accident mortel à Campo dell'Oro : la RT40 partiellement fermée à la circulation le 20 septembre

Le mercredi 6 juillet, peu après 14 heures, la conductrice d'un 4x4 avec à son bord 9 autres personnes, qui roulait sur la rocade dans le sens Porticcio-Ajaccio a perdu le contrôle du véhicule. Après plusieurs tonneaux le véhicule avait fini sa course sur le toit. Dans l'accident deux jeunes femmes étaient décédées et huit autres personnes ont été blessées.



Pour essayer de faire toute la lumière sur ce drame, le 20 septembre prochain la justice va procéder à la reconstitution du dramatique accident. Cette reconstitution entrainera la fermeture totale de la RT40 sur la 2x2 voies entre le rond-point de Bastilicaccia et le rond-point de la Gravona (Socordis), sur une distance de 700 mètres, dans un seul sens de circulation (sens Purtichju – Aiacciu), entre 9h00 et 14h00.



"La circulation sera donc fortement perturbée sur l’ensemble de la zone concernée et ses alentours" fait savoir la Collectivité de Corse qui, pour limiter l’impact de ces perturbations, a prévu de mettre en place un aménagement provisoire spécifique.



"Habituellement, sur la RT 40, dans le sens inverse (Aiacciu – Purtichju), la circulation se fait également sur 2 voies. Des aménagements ponctuels seront réalisés par la Collectivité de Corse pour passer provisoirement cette chaussée à deux voies en double sens, et ainsi permettre aux usagers de circuler dans les deux sens malgré la fermeture de l’autre chaussée." détaille le communiqué.



La 2x2 voies sera donc « convertie » en 2x1 voie pour contourner la section immobilisée.



Ces aménagements vont nécessiter une préparation lourde de démontage et démolition des glissières centrales, ainsi que l’aménagement de chicanes. Les travaux se dérouleront pour partie de nuit avec des alternats au droit de la section concernée. Les aménagements prévus sont illustrés dans le schéma ci-dessous.