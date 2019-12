Rassemblement des personnels grévistes du Collège J.-F. Orabona de Calvi le mardi 17 décembre

Les personnels grévistes du Collège Dr Jean-Félix Orabona de Calvi communiquent :

"Les personnels grévistes du Collège Jean Félix Orabona de Calvi, réunis en intersyndicale, ont décidé de se mobiliser massivement dans un climat de délitement social, contre le démantèlement du système de retraite par répartition et le projet de retraite à points concocté par Macron et son gouvernement.

L’esprit d’équité et de solidarité contenu dans un modèle social que bien des populations envient à la France depuis des décennies est gravement menacé.

Nous voulons en défendre la valeur et le bien-fondé.

Dans ce but, un rassemblement de tous les personnels grévistes de l’établissement est organisé le mardi 17 décembre à 9 heures devant le Collège

Il est ouvert à tous les grévistes solidaires de Calvi et des environs".