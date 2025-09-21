CorseNetInfos
Rassemblement de soutien à Jean-Luc Albertini à Sagone


La rédaction le Dimanche 21 Septembre 2025 à 19:49

Entre 150 et 300 personnes se sont réunies dimanche 21 septembre à 16 heures, devant l’épicerie-boutique de Jean-Luc Albertini à Sagone, incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le rassemblement avait pour objectif d’apporter un soutien au berger, travailleur handicapé, et de dénoncer un acte qualifié de criminel.



@coreinfronte
@coreinfronte
Producteur de charcuterie et de fromages, Jean-Luc Albertini avait ouvert ce commerce avec son épouse pour écouler directement leur production. L’incendie a gravement endommagé la devanture du local, détruit du matériel et rendu inutilisable une partie des produits alimentaires. « C’est l’enfer », a résumé l’éleveur dans les médias locaux.
Dimanche, habitants, amis et militants nationalistes se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité. Dans les prises de parole, la situation personnelle de Jean-Luc Albertini a été largement rappelée : celle d’un homme marqué par le handicap, qui tente de vivre de son travail et de son exploitation.


Condamnation et appel à la justice
Les interventions se sont succédé pour condamner ce qui a été qualifié d’« incendie criminel prémédité ». Plusieurs voix ont insisté sur la nécessité pour les autorités d’élucider rapidement l’affaire et de sanctionner les auteurs. « On ne peut pas accepter que des travailleurs, qui plus est des producteurs locaux, soient ainsi visés », a-t-on entendu.
Le mouvement Core in Fronte, dont Albertini est proche, a exprimé sa colère face à ce qu’il présente comme une volonté de « faire taire ou décourager » ceux qui s’engagent dans une voie d’indépendance économique et politique.

Un climat dénoncé
Au-delà du soutien personnel, plusieurs participants ont évoqué un climat délétère : « Chaque mois, on doit se réunir pour condamner de tels actes, c’est insupportable », a déclaré un intervenant. Des appels ont été lancés à renforcer la solidarité entre producteurs et à soutenir la reconstruction du commerce.





