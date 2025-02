Rapport de la Chambre régionale des comptes : Angèle Bastiani défend sa gestion de Lisula

Le rapport souligne la stabilité financière et un endettement modéré. Quels leviers comptez-vous actionner pour maintenir cette trajectoire ?

Sur la question de la dette, la Chambre Régionale des Comptes est très claire : "Fin 2023, l’endettement de la commune est faible et le niveau du fonds de roulement net global est correct." Nous avons donc l’intention de poursuivre cette trajectoire en restant vigilants sur plusieurs points. Tout d’abord, l’optimisation des charges de personnel, afin de maintenir la qualité du service public sans engendrer de dépenses superflues. Nous poursuivrons aussi nos efforts pour améliorer la gestion patrimoniale, en veillant à un suivi rigoureux des actifs de la commune. Par ailleurs, nous continuerons à rechercher des subventions pour financer nos projets sans recourir excessivement à l’endettement, et nous allons mettre l’accent sur la modernisation de nos équipements municipaux, dans une logique de transition énergétique et d’optimisation des infrastructures.



La CRC recommande la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement. Où en êtes-vous sur ce point, et quels sont les projets phares pour les années à venir ?

L’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) fait partie de nos priorités, car il permet de formaliser le programme de transformation de notre ville, tel que nous l’avons envisagé lors de notre campagne électorale. Actuellement, la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire, issue du programme Petites Villes de Demain, offre déjà une première vision de nos projets et de leur temporalité. Cependant, la CRC recommande de formaliser davantage la programmation de ces projets, en les reliant aux ressources disponibles. Nous avons bien pris cette recommandation en compte, et nous poursuivrons ce travail dans les mois à venir.

Parmi les projets majeurs, citons le réaménagement du centre-ville et des infrastructures publiques, qui inclut des opérations de modernisation et de mise en accessibilité. Le développement des espaces verts et des projets environnementaux, comme la création de jardins partagés, est également un axe important. La rénovation énergétique des bâtiments municipaux, en particulier des écoles, est au cœur de notre stratégie, en réponse aux recommandations de la CRC. Enfin, nous souhaitons améliorer la gestion du port et des parkings, avec une révision de la tarification et un renforcement de la transparence.



La commune a bénéficié de subventions importantes ces dernières années. Cette amélioration financière repose-t-elle sur des ressources pérennes ou reste-t-elle dépendante de l’aide extérieure ?

Les subventions ont été un levier essentiel pour financer nos projets, mais nous avons aussi œuvré pour renforcer nos recettes fiscales et institutionnelles, qui sont des ressources plus pérennes. L’objectif est de maximiser les financements extérieurs tout en ne devenant pas trop dépendants de ces aides. L’augmentation de notre capacité d’autofinancement nous permet également d’être plus autonomes dans la réalisation de nos projets.

Le rapport de la CRC souligne que "la commune a maintenu un effort d’équipement notable grâce aux financements extérieurs", évitant ainsi d’alourdir l’endettement. Cette stratégie de maximiser les subventions tout en équilibrant notre budget est un choix que nous avons fait et qui est salué par la CRC.



La progression de la capacité d’autofinancement, notée par la CRC, permet-elle d’envisager de nouveaux investissements à court terme ?

Oui, cette progression ouvre des perspectives intéressantes pour de nouveaux investissements. Nous pouvons notamment envisager la modernisation de nos équipements publics, en particulier ceux dédiés à l’éducation et au sport, l’aménagement de nouveaux espaces publics structurants, ainsi que l’amélioration du stationnement et de l’accompagnement de la transition énergétique pour nos bâtiments municipaux. Tous ces projets seront inscrits dans notre PPI, qui nous permettra de maintenir un équilibre budgétaire durable.



Le rapport fait état de lacunes en matière de transparence budgétaire et de suivi des investissements. Quelles mesures prendrez-vous pour renforcer ces aspects ?

Nous avons déjà entamé des actions pour améliorer la transparence et le suivi des investissements. La présentation des comptes municipaux a été améliorée, avec des documents plus clairs et plus accessibles pour les élus et les citoyens. Nous avons également mis en place un meilleur suivi patrimonial, en collaboration avec le comptable public, et des outils de suivi des investissements pour garantir la traçabilité des projets. Ces mesures permettront d’assurer une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des finances municipales.



Les dépenses de personnel représentent un poste important. Quelles actions envisagez-vous pour rationaliser ces coûts tout en préservant la qualité des services publics ?

Nous sommes conscients de cet enjeu et avons mis en place plusieurs actions pour rationaliser les coûts de personnel. Nous travaillons notamment sur l’organisation du temps de travail, conformément aux recommandations de la CRC, et sur l’optimisation des effectifs municipaux en fonction des besoins réels. La modernisation des outils de gestion permettra également d’améliorer la productivité et de réduire les doublons administratifs.

Il est aussi important de souligner qu’un changement de municipalité implique une réorganisation, ce qui peut temporairement entraîner une hausse des charges de personnel. Cependant, nous avons opté pour une approche progressive, en privilégiant les départs à la retraite et en ne renouvelant pas certains contrats, plutôt que de recourir aux licenciements. Cela a généré une cohabitation entre l’ancienne et la nouvelle gestion, mais les charges ont déjà commencé à diminuer et continueront de baisser dans les prochains mois. Notre objectif est de concilier maîtrise des dépenses et maintien d’un service public de qualité.



Quels enseignements tirez-vous de ce contrôle pour l’avenir de la gestion municipale à L’Île-Rousse ?

Ce contrôle confirme que nous avons réussi à redresser la situation financière de la commune et que nous devons continuer à avancer dans cette dynamique. Les enseignements principaux sont de poursuivre la transparence et la rigueur budgétaire, de maintenir une gestion prudente tout en investissant pour l’avenir, et d’adapter les services municipaux aux besoins de nos habitants, en optimisant les ressources. Ce rapport, qui met en lumière les efforts financiers accomplis et l’assainissement de la situation, est un gage de notre sérieux. Nous continuerons à suivre les recommandations de la CRC et à renforcer nos capacités de planification et d’optimisation budgétaire.