Rallye historique d’Aleria : du 5 au 11 juin

-

Le rallye est prêt. On a les autorisations de la ligue, le dossier de la préfecture est lui aussi bouclé. Il comporte toutes les autorisations des communes où passe le rallye. Les bateaux et les hôtels pour les commissaires sont réservés, tout est prêt sauf le site internet, qui devrait être mis en ligne dans les prochains jours. Il ne manque plus que les concurrents pour le départ.

- On travaille d’abord sur des cartes, et on réfléchit par où on aimerait passer. On imagine que nous sommes des concurrents et on regarde, si dans la voiture on va aimer ou pas. Après avoir tracé le parcours qui nous semble idéal, on va sur le terrain pour voir s’il est dangereux. Il y a ensuite un deuxième repérage pour les règlements techniques de sécurité, pour placer les postes de commissaires, les points GPS, les postes de sécurité et de secours. Il faut vraiment y aller plusieurs fois. On peut aussi travailler avec Google pour les pistes en terre, car on voit beaucoup de choses du ciel qu’on ne peut pas voir du sol. Au moment où on décide de le faire et le moment où il est prêt il y a 3 mois de travail, ce qui est rapide vu qu’on travaille vraiment beaucoup.

-

Au moins autant que l’année dernière, c’est notre objectif, pour que le budget repasse à zéro. Mais le but est de toujours faire mieux. J’ai envoyé aux 80 voitures présentes l’an dernier un mail avec tous les documents en attendant que le site soit ouvert aux inscriptions jusqu’au 23 mai.

- À ce jour, il y en a. Pour l’instant, la Fédération française de l’Automobile oblige tous les commissaires et tous concurrents à avoir le pass vaccinal. C’est pour l’heure la seule obligation. On verra au mois de juin pour le port de masque,.même si c’est beaucoup plus souple que l’an passé où on a été obligés d’être à huis clos.

-

Non, car on a la chance que dans un rallye historique : les concurrents sont, eux aussi, historique (rires). Ils sont tous vaccinés. Ils recherchent la tranquillité et veulent être sûrs de participer dans de bonnes conditions. L’an passé des Anglais sont venus avec des contraintes énormes, ils auraient dû rester sept jours en quarantaine à l’aller et au retour, mais on a eu une dérogation qui leur a évité ça. Et cette année, ils reviennent avec trois voitures, c’est super.

-

Oui, on a pris en compte les retours des concurrents, sur ce qui leur avaient plu ou non. Par exemple, sur la terre, on avait fait une journée avec 130 km de chrono, ce qui était trop pour eux. Alors cette année, on le fera sur deux jours. On les étale, car ils aiment rentrer tôt l’âpres-midi pour prendre l’apéro ou manger au restaurant. Il ne faut pas oublier le rallye historique est un moment de partage. Pour l’asphalte, notre philosophie est de changer 30 % du parcours tous les ans. Pour éviter aux concurrents de devoir reconnaître tout le tracé.

-

Pendant le rallye, il y aura "Festa in Aleria" un festival qui se déroulera le vendredi, samedi et le dimanche sur le thème de la Rome antique, avec gladiateurs, Romains et tout ce qui va avec. Un village romain sera dressé avec une foire, des animations et des exposants : tout ça devrait ramener du monde. Et pour nos concurrents, c’est aussi génial. Ils finissent la spéciale le samedi et peuvent participer, le reste du week-end, aux spectacles du festival.Rallye TV sera également présent toute la semaine, avec un écran géant qui, au centre du village, retransmettra le rallye. Une quinzaine de voitures de prestige et d’époque seront encore exposées à "L'écurie" afin de permettre au public, et particulièrement aux enfants, de voir de près les voitures.