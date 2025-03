Rallye du Pays Ajaccien : top départ ce vendredi

Ils seront 80 équipages, 160 pilotes, principalement issus de la région, à s’élancer sur les routes corses ce week-end. Répartis en quatre catégories – Modernes, VMRS, VHC et VHRS – ils tenteront de faire la différence sur un parcours aussi exigeant que spectaculaire.



Le départ sera donné vendredi 14 mars à 20h, place Miot à Ajaccio. Une première étape nocturne où la spéciale de Celavo-Mezzana (9 km) ouvrira le bal avant un sprint urbain sur l’Impériale. Un premier test qui pourrait déjà donner des indications avant une journée de samedi beaucoup plus intense.



Dès l’aube, les concurrents prendront la direction des routes sinueuses de l’intérieur avec trois spéciales à parcourir deux fois : Petreto-Pila Canale, Guarguale-Albitreccia et Cuttoli-Peri. L’état du terrain et une météo incertaine pourraient peser dans les écarts.



Au total, 297 kilomètres, dont 75 chronométrés, attendent les équipages, qui devront faire preuve de régularité et d’adaptation. Comme l’an dernier, l’organisation mise sur une gestion plus responsable : plus de papier, tout sera accessible en ligne.



L’arrivée est prévue samedi en fin d’après-midi, place Noël Sarrola. Les résultats seront disponibles sur LCChronoavant la remise des prix. Un rendez-vous attendu des passionnés de sport automobile en Corse.